Juan Padrón: “Si los árbitros no hacen lo que yo digo, los quito”

El lío de la Federación Española de Fútbol no termina. Determinadas escuchas del sumario del ‘Caso Soule’, que el diario Marca publica este viernes, se refieren al proceso electoral de la pasada primavera y a la forma en que Ángel María Villar, su hijo Gorka y el resto de su equipo maniobraban para permanecer en sus cargos y seguir controlando otras actividades posiblemente delictivas.

Estas son algunas de las escuchas destapadas por Marca, que pide una repetición de las elecciones.

Conversación entre Juan Padrón, vicepresidente económico, y Esther Gascón, secretaria general de la RFEF.

“Aquí el presidente mío, el de entrenadores, el de árbitros, el de fútbol sala hacen lo que yo diga. Y las Territoriales igual, porque si no les quito (...) Ellos tienen que obedecer aquí a quien les paga... ¿Está claro Esther? Hace 32 años que dije lo que había que hacer. Mientras esté la Ley y el Decreto ganará siempre el fútbol no profesional. Para eso tienen el 60% y los otros el 40%”.

Conversación entre José Miguel Monje, presidente de la Federación Murciana, y Gorka Villar.

JM: “¡Hemos perdido un jugador! Pero lo hemos recuperado, pero no se puede decir porque es un pacto secreto entre los dos. El chico nos va a votar a nosotros ¿eh?”

GV: “Vale, vale...”

JM: “¡Que está todo controlado! ¡Qué capullo! Si los jugadores son unos indolentes que no mueven el culo si no vas a por ellos. La prueba es que de los 260 que esperaba vinieron a votarnos noventa y tantos (...) Una cosa, lo del voto nada más que lo sabe tu padre y tú. Que no se corra lo del chico este”.

“Lo del voto nada más que lo sabe tu padre y tú. Que no se corra lo del chico este”

Conversación entre Ángel María Villar y su hijo Gorka para controlar el voto del Eibar.

“Ayer salió una circular de la Federación por la que se puede delegar el voto de los clubes. ¿Vale? Y de las medidas que se están tomando para conseguir los votos. Bien. Entonces he llamado a Jolin Larrea y le he dicho que escriba a la del Eibar, o la llame, para saber si han votado por correo. Y si no han votado, que le pida la delegación”.

“He llamado a Larrea y le he dicho que escriba a la del Eibar para saber si han votado por correo. Y si no han votado, que le pida la delegación”Padrón a Bestard

Conversación entre Juan Padrón y Miguel Bestard, presidente de la Federación Balear.

“Hay que partir de la base de que estas elecciones no las gana nadie, sino los 16 presidentes de Federaciones. ¡A ver si se entera todo el mundo! Los presidentes de las Federaciones somos los que ganamos las elecciones. Nadie más. Ni Sánchez Arminio, ni Eduardo Caturla. Porque los árbitros míos y los entrenadores míos votan lo que yo les diga. ¡Si no los quito!”.

“Los árbitros míos y los entrenadores míos votan lo que yo les diga. ¡Si no los quito!”

Conversación intervenida a Villar con Paco Díez, Federación Madrileña, sobre presionar a Julio Cabello, presidente del fútbol sala madrileño.

PD: “Si hay que apretarle le apretamos”.

Conversación intervenida a Gorka Villar con su padre

GV: “Si gano no voy a hablar nada contigo”

AV: “Sí, sí, vale. Totalmente de acuerdo. Ahora le digo”

Conversación entre Juan Luis Larrea, actual presidente de la RFEF y anterior tesorero, y Padrón.

JLL: “Yo lo tengo todo trabajado. Yo tengo trabajados los votos por correo. Ahora voy a coger un autobús, el miércoles, y llevo a unas chavalitas a votar a Bilbao”

JP: “Ahí, igual que yo, igual que yo...”

JLL: “Pues eso voy a hacer. Quiero estar yo en Bilbao para llevar el tema”

Villar a Díez sobre Cabello

“Le voy a decir: mira Julio Cabello que si tú no apoyas al presidente de Madrid, este señor que está conmigo, que sepas que si apoyas a la candidatura contraria vas en contra de este señor y de mí. Y si gano las elecciones despídete”.

“Que sepas que si apoyas a la candidatura contraria vas en contra de este señor y de mí. Y si gano las elecciones despídete”

Juan Padrón alecciona al presidente de la Catalana, Andreu Subíes.

“Si el Presidente mío, de Entrenadores y de Árbitros, y de Fútbol Sala, no hacen lo que yo digo... ¡los quito porque yo los pongo a dedo y los quito a dedo! Así desde hace 32 años. No admito que nadie intente venderme una burra”.

“Yo los pongo a dedo y los quito a dedo. Así desde hace 32 años”

Villar sabía que el presidente de la Gallega, Rafael Louzán, no le apoyaba.

“Cuando se ejerce la autoridad, me cago en el dinero (...) tú dirás que no y que venga y te suplique (...) Que te venga a pedir su sopita. La autoridad está por encima de lo que nos cueste”

Conversación entre Juan Padrón y Ramón Hernández Baussou, secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol.

JP: “Ah, ¿pero entonces los jugadores para qué? “

RHB: “Ah, claro que sí”

JP: “¿Y seguro que nuestros no?”

RHB: “Hombre, jajaja. Si les estuve marcando yo el voto”

JP: “Jajaja. Seguro, ¿no?”

RHB: “Blanco y en botella don Juan”