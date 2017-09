Gabi y su charla con Simeone: menos minutos, misma importancia

Hace dos temporadas, tras la final de la Champions de Milán, Juanfran, que había fallado el último penalti, le pidió al Atlético publicar una carta en la web del club dedicada a la afición. El lateral quería pedir perdón y expresar lo que sentía. “Ver mis lágrimas reflejadas en los rostros de los miles de rojiblancos que llenabais ese fondo del estadio (de San Siro) me sirvió para sobrellevar la tremenda tristeza que me abatía en esos duros momentos”, reconoció, todavía un tanto pesimista. Sin embargo, también sacó fuerzas para desear un futuro mejor. “Hace dos años os dije que volveríamos a una final, ahora os digo que Gabi, nuestro capitán, levantará la Champions más tarde o más temprano”, concluyó.

Juanfran, en su carta, simplemente, reflejó el sentir de su afición. Todos, cualquier atlético, quieren ver a Gabi levantar la Copa de Europa. ¿La razón? El centrocampista es, de entre los veteranos (y junto a Torres), uno de los jugadores que mejor representa los valores del club: esfuerzo, dedicación, entrega, lucha, humildad… Pero, obviamente, a todo el mundo le llega su hora. Y, a día de hoy, todo indica que esta puede ser la última temporada del capitán rojiblanco –salvo que el club lo remedie–. Acaba contrato en 2018 y, de momento, no hay noticias respecto a su renovación.

“Todo lo que tuve que hablar con Gabi sobre lo que necesita el club, el equipo y el grupo, ya lo hablamos”, reconoció Simeone, escueto, en el Cerro del Espino. El técnico argentino, tras la derrota contra el Chelsea (1-2), no se quiso extender en la rueda de prensa previa al partido contra el Leganés (sábado, 20:45 horas). Habló claro, pero conciso y rápido, sin pararse en demasía. El Atlético, tras caer en Champions, necesita recuperar la regularidad en la Liga, donde marcha a cuatro puntos del Barcelona con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Gabi, durante el partido contra el Sevilla. EFE

Y, precisamente, Gabi, esta vez, ha aportado menos a esa regularidad. En su posición ha jugado casi siempre Thomas, que suma un total de 500 minutos. El capitán atlético, sin embargo, tan solo ha jugado 364 minutos, muchos menos que en cursos pretéritos. La pasada campaña, por ejemplo, con los mismos encuentros disputados (8), el centrocampista contaba 543 minutos, y la anterior, 604. Es decir, su participación es menor.

¿Y cuáles son los motivos? Aunque Simeone no se haya pronunciado todavía, se puede deber a varios factores. El primero, el de la competencia interna que hay entre los jugadores. Thomas, con un muy buen arranque de temporada, le habría quitado el sitio al capitán. Sería lógico e, incluso, ley de vida. El segundo tendría que ver con su dosificación. La campaña pasada, Gabi jugó un total de 50 partidos y llegó muy justo al final. Esta temporada, sin embargo, el Cholo podría buscar dosificarlo en este arranque para darle alas en el segundo tramo de la temporada. Al fin y al cabo, tiene 34 años. Ambas teorías, en cualquier casos, son válidas. Es más, la coincidencia de ambas en el tiempo también se podría dar.

Sea como fuere, el capitán rojiblanco sabe que su contrato expira en 2018 y, a la espera de saber si llega a un acuerdo de renovación (“Ya se está hablando”, reconoció), está dispuesto a ocupar el rol que Simeone le otorgue. “Está claro que a la gente se le hace extraño, incluso a mí, venir de jugar 60 partidos a alternar con compañeros. Pero estoy muy feliz. Gabi nunca va a ser una polémica ni un obstáculo para el Atlético de Madrid. Voy a aportar todo lo que tengo para el equipo, como siempre lo he hecho juegue 50 partidos o 20”, explicó en una entrevista con Minuto #0.

Gabi, por tanto, no va “a ser ningún problema”. “Siempre que el club quiera y entienda que soy necesario y puedo ayudar, perfecto. Cuando ya no pueda estar o mi rendimiento no sea el adecuado, me iré”, confesó en esa misma entrevista. Y con esa idea fija en la cabeza afronta esta temporada. Con menos minutos, pero las mismas ganas y, posiblemente, como titular en Leganés. Ya se verá. En cualquier caso, siga o no siga, sabe que tiene un año ilusionante por delante y, obviamente, al capitán no se le van de la cabeza aquellas palabras de Juanfran. “Levantará una Champions más tarde o más temprano”. Quizás, quién sabe, este año.