Kylian Mbappé ya asusta con el PSG

Autor de una actuación admirable contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, Kylian Mbappé dinamitó la defensa en cada una de sus aceleraciones, con cuatro ocasiones creadas y un pase decisivo para Cavani. El francés impresiona con su velocidad y su inteligencia de juego: sin duda, el Bayern recordará durante mucho tiempo el monstruoso partido del delantero parisino.

Él ciertamente no marcó, pero ayudó a marcar y, sobre todo, dio un estilo de juego al club de París. El PSG no es un equipo que salga a la contra, es más uno que basa su juego en la posesión, gracias a su mediocampo. Pero también es un equipo que se ha hecho eficaz al contragolpe gracias a la presencia y velocidad de Kylian Mbappé. Tiene sólo 18 años, no lleva ni 15 partidos de Liga de Campeones en sus piernas, pero se comporta como un veterano de 25-26 años, como si ya hubiese ganado tres o cuatro veces esta competición.

Tiene una madurez extraordinaria, y se molesta en cuidarla. Se ve en el campo con Neymar, con el que hay una verdadera complicidad, aunque a veces pueda parecer forzada. Kylian Mbappé siempre busca a Neymar y Cavani en el campo, en detrimento de sus propias estadísticas personales. Contra el Bayern, en un momento dado, pudo haber anotado, pero decidió ayudar a marcar.

La relación que tiene con Neymar en el campo también corrobora esa madurez: es evidente que el brasileño es para él un pilar necesario para adquirir credibilidad en un club como el PSG.

El MCN (Mbappe, Cavani, Neymar) contra Metz AFP

Además, existe la relación Neymar-Mbappé en el campo y también fuera de él, con ciertas diferencias. Los dos jugadores no siempre están juntos. Neymar está más con sus compatriotas, mientras que Mbappé se junta con los jóvenes: Rabiot, Kimpembe, Nkunku. Muy lógico que se sienta más cercano a ellos.

Pero Kylian sabe que, cuando las cámaras están ahí, debe ser visto con Neymar. Que, cuando está en el campo, debe hacer de Neymar un aliado. No se metió en el problema entre el brasileño y Cavani, pero formó con ellos la MCN (Mbappé, Cavani, Neymar), el trío más caro de Europa y, pronto, también el más temido.

En una entrevista con la televisión brasileña, Neymar elogió a su joven compañero de equipo. "Me siento privilegiado de jugar junto a él. Todavía es un niño, pero es un gran jugador. En el campo, parece que ya tiene treinta años (risas). Creo que es un jugador que va a hacer grandes cosas y que definitivamente va a pelear por la Bota de Oro", predijo.

Aunque, por ahora, Mbappé no juega 90 minutos. Todavía no ha llegado a ese punto en el que su entrenador diga "No puedo cambiarle". Durante el partido contra el Bayern, para Unai Emery fue más fácil reemplazar al ex del Mónaco que a Cavani o Neymar. A pesar de todo, si Mbappé continúa así en los próximos meses será muy complicado que su técnico decida sacarle del campo a 10 minutos para el pitido final.