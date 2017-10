El Santiago Bernabéu responde al referéndum con un reparto de banderas de España

Varios aficionados del Real Madrid han repartido banderas de España en los aledaños del Santiago Bernabéu en los minutos previos al partido de Liga que juegan los blancos ante el Espanyol.

Con el lema 'España somos todos', estos hinchas piden a los madridistas que levanten las cartulinas en el minuto 12, "porque nosotros somos el jugador número 12", en una iniciativa claramente marcada por el referéndum independentista que se está celebrando este domingo en Cataluña.

Bandera de España repartida en el Santiago Bernabéu.

Este movimiento, que se ha creado tras algunas peticiones en las redes sociales, nada tiene que ver con el Real Madrid como institución, que no ha mostrado su opinión política en este asunto, quedándose al margen de la polémica. Su rival de este domingo, el Espanyol de Barcelona, también prefirió no entrar en ninguna idea política, pidiendo a sus aficionados no discutir sobre el referéndum, dejar al margen la política y centrarse en el fútbol.

Las instrucciones que se han repartido en el Bernabéu.

Este domingo, en la Asamblea de socios compromisarios del Real Madrid, Florentino Pérez no quiso 'mojarse' sobre este tema, pero diversos socios si que dieron su opinión. Uno de ellos comentó que "hoy es un día importante y difícil para todos los españoles". Otro explicó que "el Real Madrid y España deben ir juntos". Además, se defendió a los madridistas que viven en Cataluña.

"Hay que ser tajante y decir que los socios no quieren que se ataque a sus símbolos ni a su Rey. Ha habido clubes que no están de acuerdo con estar en España y se ponen al margen de la ley con comunicados sorprendentes, el Madrid debe defender que si esos clubes piensan así que abandonen las competiciones. No pueden quedarse al margen de ley pero quedarse con los beneficios de jugar estas ligas", apuntó otro socio compromisario.