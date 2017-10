Iglesias pide a Sánchez que no apoye "a un gobierno de corruptos y violentos"

Pablo Iglesias presiona al PSOE. El secretario general de Podemos ha criticado con dureza al Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy por lo ocurrido este domingo en Cataluña y ha pedido al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que "rectifique" y deje de apoyar en materia territorial a "un gobierno de violentos y corruptos".

En una comparecencia en la sede de Podemos que no estaba prevista, Iglesias ha afirmado que "la democracia no se defiende a palos ni desde las cloacas". A su juicio, "ningún argumento justifica hoy el uso de la violencia contra la población civil" y, por ello, "el PP ha hecho hoy un daño irreparable a España". Para el líder del partido morado, el Gobierno del Rajoy es "irresponsable", "no está preparado para afrontar esto" y "está fuera de la ley".

El secretario general del partido de los círculos ha cargado en el Gobierno de Rajoy toda la responsabilidad de los disturbios violentos acaecidos este domingo durante la celebración del referéndum unilateral del 1-O. Ni una palabra contra la Generalitat o contra las formaciones independentistas. Todo han sido ataques contra el PP, por presunto responsable, contra Ciudadanos, por supuesto corresponsable, y, sobre todo, presión para el PSOE, por apoyar al Ejecutivo.

Sin freno, el líder de Podemos ha arremetido una y otra vez contra el Ejecutivo de Rajoy y ha pedido varias veces a Sánchez que "rectifique" su rumbo. "El PSOE ha cometido un error grave, al aliarse con una estrategia que es un fiasco, espero que rectifique y se posicione del lado de la democracia", ha dicho en una de esas ocasiones.

Un referéndum pactado

Una vez más, el líder de Podemos ha explicado que Podemos aboga por la celebración de "un referéndum pactado" en Cataluña. "No queremos que Cataluña se vaya de España, aunque el PP está echando fuera a millares de catalanes". Asimismo, ha atacado con dureza a Ciudadanos. A su juicio, "para una solución dialogada es necesario mandar al PP y a Ciudadanos a la oposición".

"Frente a los violentos y los corruptos viva la fraternidad y viva la democracia", ha dicho, para añadir que "nosotros tenemos una propuesta, pero no conocemos la del PP, ¿son las porras o las bolas de goma?". Ya en el turno de preguntas, ha insistido en apelar al "diálogo" y en arremeter contra PP y Cs, además de pedir al PSOE que vire su rumbo.

El discurso de Iglesias ha sido muy similar a lo que él mismo había dicho horas antes en las redes sociales. Sus opiniones, y las de su formación, se resumen en doce tuits que ha publicado.