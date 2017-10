Guardiola ataca a Policía, PP y PSOE: “Le han roto los dedos a una chica por votar”

Pep Guardiola, técnico de Manchester City, no se ha mordido la lengua. En declaraciones a la emisora RAC1, ha arremetido contra todos: partidos políticos, medios de comunicación, policías y fuerzas de seguridad del Estado. “Estoy triste y enfadado. Todos los argumentos se van al garete cuando se utiliza la fuerza. Han atacado a 700 por ir a votar”.

Su primer dardo ha ido a parar a Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular en Cataluña. “¿Qué lección nos puede dar Albiol cuando él trataba a la gente de raza negra y a los musulmanes como los trataba?”, ha reconocido Guardiola.

“Lo que ha ocurrido es muy bestia. Esta gente no nos puede dar lecciones”, ha confesado, indignado, para después darle su propina al PSOE: “Tampoco los socialistas (nos pueden dar lecciones) con todo lo que han hecho en el pasado. La gente tiene derecho a votar, a decidir. ¿Qué ilegalidad es votar? Pues que cambien las leyes”, reconocía.

Después, el técnico azulgrana también ha analizado la situación y ha atacado a El País: “Desde el primer momento han dicho ‘no, de este tema no hablaremos’. ¿Qué alternativa hay? Lo de hoy ha sido muy grande. La portada de El País diciendo que los independentistas han atacado a la Policía y la Guardia Civil. ¿Con qué? Con votos”, explicaba.

Para terminar, el ex del Barcelona ha hablado de la violencia: “La gente que ha ido a votar no ha ido con pistolas ni con pelotas de goma. Le han roto los dedos a una chica por votar. Los medios españoles serán los únicos que no lo verán y que lo esconderán, pero la prensa internacional lo ha visto. Las imágenes hablan por sí solas… Mañana los niños no pueden ir a la escuela”.

Por último, también ha hablado de Rajoy: "Debe aceptar preguntas, es el presidente de todos los españoles. Me ha puesto muy triste el mensaje del Gobierno español. Se tienen que poner de acuerdo, es su deber. Y sin violencia".

Respecto a la suspensión del partido en el Camp Nou, que finalmente se ha celebrado a puerta cerrada, ha declarado: "No habría jugado. Evidentemente, de haberlo hecho lo habría jugado con público. Si se hace, se hace; si no se hace, no se hace". Y, finalmente, ha pedido votar. "Cierran webs, lo requisan todo. ¿Por qué no dejan a la gente expresarse como pasó en Escocia? ¿Por qué no aprendemos?".

Para terminar, ha hablado de España como "un país acojonante" y ha defendido a Puigdemont: "Me hace gracia cundo dicen que ha convencido a toda la gente. ¿Pero se creen que la gente es tonta?".