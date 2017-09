Cuarta noche de tensión en Murcia en la petición de soterrar las vías del AVE

El ministro recordó que había habido días antes un sabotaje con el incendio de dos máquinas pesadas de las obras y que la noche anterior a su llegada se sacó de las vías cemento y ladrillos, lo que hubiera causado una "desgracia", por lo que pidió contundencia a la Delegación del Gobierno para impedir a partir de ahora la ocupación de la vía.Aunque no estaba convocada por la plataforma, que organiza estas invasiones temporales de las vías cada martes desde hace años, esta organización sí apoyaba la iniciativa que quienes se han venido concentrando en los últimos días y decidido volver cada noche lugar donde cada tren que ha logrado pasar ha sido pitado por los concentrados y jaleado con silbatos y tambores ante la sorprendida cara de los viajeros asombrados por el nutrido despliegue policial.

A las habituales pancartas de "Vida arriba, vía abajo", "Que no que no, que no queremos muro", "Soterramiento ¡ya!" y "Ballesta, el muro en tu puerta", dirigida al alcalde de la ciudad, del PP, se ha sumado hoy una nueva a consecuencia de la actuación policial de anoche, en la que se leía: "Ellos, violencia. Nosotros, constancia".Representantes de los partidos políticos de la oposición, incluidos diputados nacionales, se han dejado ver de nuevo por la concentración, que ha tenido hoy después de los altercados de ayer seguimiento de medios de comunicación de ámbito nacional.Ante la imposibilidad de cortar el tráfico ferroviario, en distintos grupos de concentrados corría la voz primero de trasladarse al cercano paso a nivel de la carretera que va a la pedanía de Los Garres, donde también había algunos antidisturbios, luego a la Glorieta de España, donde se ubica el ayuntamiento, y después a la ronda Sur, con ocho carriles de circulación de vehículos, para cortarla.