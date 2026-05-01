Una exposición contra el hambre o un curso para aprender a recoger setas: los planes ODS de la semana

Asistentes a la exposición de Acción contra el Hambre. Acción contra el Hambre

Esta semana, la sostenibilidad se vive a través de la fotografía, las rutas verdes y la micología. Distintas iniciativas en España invitan a descubrir nuevas formas de conectar con la naturaleza y con los derechos humanos.

Recopilamos algunas de las propuestas más interesantes para los próximos días, con actividades que tendrán lugar en territorios como Madrid, Girona y Córdoba.

Desde exposiciones que muestran el horror del hambre hasta los patios cordobeses llenos de flores o aprenderlo todo sobre la micología.

Una exposición contra el hambre

Imagen empleada por la ONG para anunciar la exposición. Acción contra el Hambre

La ONG Acción Contra el Hambre inauguró el pasado 28 de abril la exposición "Madres: impulsoras de la lucha contra el hambre" en su sede de Madrid. Esta experiencia artística reúne imágenes tomadas en distintos países y pone el foco en las progenitoras como motor de cambio: mujeres que detectan la desnutrición a tiempo, sostienen a sus familias en una guerra, emprenden para generar ingresos o protegen a sus hijos en rutas migratorias.

Las fotografías de este recorrido gratuito muestran cómo el acceso a servicios básicos, la detección temprana de la desnutrición o la generación de ingresos pueden marcar la diferencia en la estabilidad de las familias. En todos los casos, el papel de las mujeres aparece como un elemento transversal en la respuesta frente al hambre.

Dónde: C/ Aravaca, 22, Madrid.

Cuándo: Hasta el 27 de septiembre de 2026

La Fiesta de los Patios de Córdoba

Logo de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026. Ayuntamiento de Córdoba

Este lunes 4 de mayo arranca oficialmente la Fiesta de los Patios de Córdoba, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este evento no es solo una exhibición estética de flores; es una lección de arquitectura bioclimática. Los patios cordobeses demuestran cómo el diseño inteligente, el uso de la vegetación y la gestión del agua pueden reducir de forma natural la temperatura ambiente varios grados, convirtiéndose en refugios climáticos urbanos.

Este concurso comenzó en el año 1921 y en él los propietarios de estos adornan sus viviendascon una gran cantidad de flores plantadas en arriates y macetas que cuelgan de las paredes o se colocan sobre pavimento de chino cordobés. Al final, el más bello consigue un galardón ofertado por el Consistorio.

El barrio más característico es el del Alcázar Viejo, entre el Alcázar y la parroquia de San Basilio, aunque también se pueden encontrar por el barrio de Santa Marina, alrededor de San Lorenzo y la Magdalena. En el entorno de la Mezquita-Catedral, el barrio de la judería presenta también ejemplos de gran belleza y antigüedad. No obstante, desde la Oficina de Turismo de la ciudad, señalan que uno de los exponentes más bellos se puede encontrar en el Palacio de Viana.

Dónde: Córdoba

Cuándo: del 4 al 17 de mayo.

Rutas por las vías verdes de Girona

Dos ciclistas en una de las vías verdes promocionadas en Girona. Consorci de les Vies Verdes de Girona

Aprovechando el puente de mayo, una de las opciones más saludables y sostenibles es recorrer las Vías Verdes de Girona. Estos antiguos trazados ferroviarios reconvertidos en senderos de movilidad suave permiten viajar desde el Pirineo hasta la Costa Brava sin generar emisiones.

Es una actividad totalmente gratuita y, quienes decidan realizar uno de los múltiples recorridos que ofrece el Consorcio de Vías Verdes de Girona, podrán encontrar toda la información necesaria en su web e, incluso, descargar las rutas. Además, estas infraestructuras son un ejemplo de cómo reutilizar elementos patrimoniales obsoletos para crear nuevas oportunidades de ocio responsable que dinamizan la economía rural del interior catalán.

Dónde: Provincia de Girona.

Cuándo: Todo el año.

Curso gratuito de micología

Cartel del curso de micología.

Robledillo de la Jara (Madrid) acogerá un curso gratuito de micología que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo de 2026. El evento se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad del Embalse del Atazar. Esta iniciativa, financiada por distintas administraciones públicas, apuesta por un modelo de turismo sostenible basado en la puesta en valor del entorno natural y sus recursos, alineándose con los principios de conservación y desarrollo rural.

Está dirigido tanto a aficionados como a profesionales del turismo de naturaleza y la educación ambiental y busca fomentar el conocimiento y uso responsable de los recursos micológicos. Durante los días 7 y 8 de mayo, las sesiones teóricas abordarán la identificación de hongos, su ecología y hábitats, así como buenas prácticas de recolección y las oportunidades del micoturismo como motor económico sostenible.

El programa culminará el 9 de mayo con una salida de campo en el entorno de Robledillo de la Jara, donde los participantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos. La jornada finalizará con un taller práctico de identificación en el Centro de Micología, guiado por el experto Vicente Sevilla Hidalgo.

Dónde: Robledillo de la Jara (Madrid).

Cuándo: del 7 al 9 de mayo.