La realidad cultural forma parte de la realidad cotidiana de las aulas. Diferentes idiomas, costumbres, formas de entender el mundo y contextos familiares conviven cada día en un mismo espacio educativo.

Cada 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, una fecha impulsada por la UNESCO para recordar la importancia de construir sociedades más inclusivas, respetuosas y abiertas al entendimiento mutuo.

En este contexto, el colegio no solo tiene la función de transmitir conocimientos, sino también la responsabilidad de enseñar a convivir, dialogar y comprender al otro desde el respeto.

Sin embargo, la inclusión no depende únicamente de reunir alumnos diversos en una misma clase. La verdadera convivencia se construye a través de la manera en que se organiza el aprendizaje, la gestión de las relaciones entre los alumnos y la comprensión de la individualidad de cada estudiante.

En este sentido, la cuestión no es únicamente cómo integrar esta diversidad, sino cómo convertirla en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento compartido. Metodologías como Montessori entienden la convivencia desde una mirada respetuosa, donde la diversidad no se percibe como un desafío que haya que corregir, sino como una riqueza que forma parte natural del entorno educativo.

La inclusión como punto de partida

En el aula Montessori, cada niño avanza a su propio ritmo, según sus intereses, capacidades y momento de desarrollo. Esta idea, aparentemente sencilla, tiene un impacto profundo en la convivencia. Cuando el aprendizaje no se basa en la comparación constante, resulta más fácil que cada estudiante encuentre su lugar dentro del grupo.

La metodología parte de la observación individual y del respeto hacia las necesidades de cada niño. Esto favorece que las diferencias culturales, lingüísticas o personales, no se conviertan en elementos de exclusión, todo lo contrario, sino en características propias de una comunidad diversa.

Además, el hecho de trabajar en ambientes donde conviven alumnos de distintas edades fomenta relaciones más colaborativas y empáticas. Los mayores ayudan a los pequeños, aprenden a acompañar y desarrollan sensibilidad hacia los ritmos y necesidades de los demás. A su vez, los más pequeños encuentran modelos cercanos de aprendizaje y convivencia.

Aprender del otro como parte del aprendizaje

Uno de los principios fundamentales de Montessori es entender la educación como una preparación para la vida en sociedad. Por ello, el aula no se limita únicamente a transmitir contenidos académicos, sino que busca desarrollar habilidades sociales, emocionales y humanas que permitan convivir de forma respetuosa con los demás.

En este contexto, la multiculturalidad se vive de manera cotidiana y natural. Las conversaciones, los materiales, las celebraciones o las experiencias compartidas permiten que los alumnos entren en contacto con distintas realidades culturales desde edades tempranas. Este contexto favorece la curiosidad, reduce prejuicios y ayuda a construir una mirada más abierta hacia el mundo.

Asimismo, el enfoque Montessori promueve una educación para la paz basada en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación. Los conflictos no se abordan desde la imposición, sino desde la escucha y la búsqueda de soluciones compartidas.

El papel del docente en un entorno multicultural

Asimismo, en un entorno multicultural, el papel del docente resulta especialmente relevante. En Montessori, el profesor actúa como guía y observador, creando las condiciones necesarias para que cada alumno pueda desarrollarse plenamente dentro del grupo, sin excepción.

Esto implica acompañar las diferencias sin etiquetar, intervenir desde la empatía y generar un ambiente donde todos los niños se sientan seguros y valorados. El docente no busca uniformar al grupo, sino favorecer que cada alumno pueda aportar su identidad y aprender también de la de los demás.

Al mismo tiempo, esta forma de acompañamiento permite detectar necesidades específicas, adaptar propuestas y favorecer una participación real de todos los estudiantes. La inclusión no se entiende como una medida puntual, sino como una forma de organizar la vida del aula.

En definitiva, vivir la diversidad cultural dentro de un aula Montessori supone entender la educación como un espacio de encuentro. Un lugar donde las diferencias no separan, sino que enriquecen, donde aprender implica también escuchar, respetar y convivir. Porque educar en la diversidad no consiste únicamente en aceptar que existen distintas culturas, sino en enseñar a relacionarse con ellas desde la empatía y el respeto.

***Jessica Sara Puritz Torkelsen es Head of Care: Special Educational Needs Coordinator, en The English Montessori School (TEMS)