La historia del mercado energético vuelve a recordarnos una verdad incómoda: cuando el petróleo estornuda, las economías desarrolladas se resfrían.

La escalada del conflicto en Irán, con subidas abruptas del Brent y el temor a interrupciones en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del crudo mundial, ya se traslada a los surtidores.

En España, las previsiones apuntan a un encarecimiento de los carburantes de entre 8 y 10 céntimos por litro en cuestión de días o semanas, repitiendo un patrón que los consumidores conocen bien desde la crisis energética de 2022.

Ante este escenario, la cuestión ya no es si el precio de la gasolina subirá, sino cuánto y durante cuánto tiempo. A corto plazo, algunas estaciones pueden amortiguar parcialmente el impacto gracias a inventarios o estrategias comerciales; a medio plazo, sin embargo, la lógica de la oferta y la demanda termina imponiéndose.

Por eso, conviene recordar algo fundamental: la electrificación del transporte no es solo una cuestión de política climática, es también una cuestión de estabilidad económica y protección del consumidor a través de la independencia energética.

Cada vez que un conductor recarga su vehículo con electricidad de origen renovable, su movilidad deja de depender del petróleo, de los cuellos de botella en el Estrecho de Ormuz o de la volatilidad inducida por conflictos internacionales.

En términos económicos, electrificar el transporte por carretera significa reducir la exposición directa de nuestros hogares a uno de los mercados de materias primas más volátiles del mundo.

La buena noticia es que España ya está avanzando en esa dirección. En febrero, las matriculaciones de vehículos eléctricos crecieron un 61,2% interanual y superaron el 21% de cuota de mercado, incluso en un contexto de cierta incertidumbre regulatoria a comienzos de año.

Es una señal clara de que la demanda existe cuando coinciden tres factores clave: oferta competitiva, información al consumidor y una infraestructura de recarga suficiente y fiable.

La infraestructura de recarga ultrarrápida y de calidad es uno de los pilares básicos para que la movilidad eléctrica sea una realidad en un futuro próximo. En Fastned operamos grandes estaciones de recarga ultrarrápida diseñadas para que cargar sea tan sencillo como repostar.

Nuestras estaciones integran múltiples cargadores ultrarrápidos, marquesinas solares, iluminación segura y acceso directo desde los principales corredores de transporte. La disponibilidad media de nuestra red roza el 99,9%, porque la confianza del usuario es tan determinante como la potencia de los cargadores.

Además, toda la electricidad que suministramos procede de fuentes 100% renovables (solar y eólica) certificadas mediante garantías de origen. Descarbonizar de verdad implica que también la energía que impulsa el vehículo sea limpia.

España cuenta además con una oportunidad industrial que conviene aprovechar. La Comisión Europea acaba de aprobar un programa de 200 millones de euros destinado a reforzar la cadena de valor de las baterías, el almacenamiento energético y el hidrógeno en nuestro país.

No es un gesto simbólico: son ayudas directas para ampliar capacidad de fabricación, desarrollar componentes clave y reforzar el reciclaje de materias primas críticas, con convocatorias abiertas hasta 2026. En términos estratégicos, esto significa más capacidad industrial local, menor dependencia exterior y mayor seguridad de suministro para el ecosistema energético europeo.

Sin embargo, la transición energética también necesita señales regulatorias claras y estables. En Europa se ha reabierto el debate sobre el calendario de la normativa que prevé el fin de la venta de vehículos de combustión en 2035. Introducir flexibilidad puede responder a criterios pragmáticos; diluir la ambición, en cambio, generaría incertidumbre.

La industria y los consumidores necesitan seguridad jurídica para planificar inversiones y decisiones de compra. España y Francia han defendido mantener el rumbo, recordando que el objetivo final sigue siendo descarbonizar el transporte. En cualquier caso, más allá del ruido político, el mercado envía una señal clara: la electrificación avanza.

Mientras tanto, ¿qué puede esperar hoy un conductor español que observa con preocupación la evolución del surtidor de combustible? Al menos tres certezas.

Primero, la electricidad renovable estabiliza los costes energéticos. El impacto de una crisis geopolítica en Oriente Medio se traslada al precio del diésel y la gasolina con mucha mayor rapidez que a las tarifas eléctricas domésticas o corporativas, especialmente cuando existe generación renovable y contratos a largo plazo y PPAs.

El choque del crudo puede tardar días en reflejarse en el surtidor, pero termina llegando; en el mercado eléctrico, la exposición es menor y más gestionable.

Segundo, la red de recarga ya permite viajar con normalidad. Hoy es posible recorrer Europa gracias a estaciones ultrarrápidas situadas a intervalos cada vez más lógicos. La llamada "ansiedad por la autonomía" se reduce con cargadores de hasta 400 kW capaces de recuperar cerca de 300 kilómetros en unos 15 minutos.

En España, nuestro plan contempla desplegar 80 estaciones hasta 2030, con una inversión superior a los 100 millones de euros, priorizando rutas estratégicas para que la infraestructura acompañe el crecimiento de la demanda.

Tercero, la sostenibilidad también mejora la calidad del servicio. Nuestras marquesinas solares iluminan las estaciones cuando es necesario y reducen la intensidad cuando no; diseñamos mangueras más ligeras y pantallas accesibles; prolongamos la vida útil de los equipos y damos una segunda vida a cargadores para reducir la huella ambiental y los costes operativos.

El resultado es una experiencia de carga más previsible y cómoda, que además genera actividad económica local durante los 15 o 20 minutos de parada.

Electrificar el transporte por carretera no es solo una cuestión ambiental. Es también una estrategia para mejorar la competitividad del país en ámbitos como el turístico, ya que, de acuerdo con la Estrategia Turismo 2030, un 26% de los turistas que recibimos cada año lo hacen por carretera, o el automovilístico, donde contamos con la segunda industria más potente de Europa, con grandes potencialidades para robustecer aquello que en Bruselas llaman 'autonomía estratégica'.

Por último, la generación de energía renovable tiene un impacto significativo en hacernos menos dependientes de terceros países, lo que aumenta la soberanía energética de la Unión Europea en general y de España, segundo productor de renovables del continente, en particular.

En Fastned lo resumimos de forma sencilla: menos crudo, más viento y sol; menos volatilidad, más estaciones.

Porque cuando el petróleo entra en guerra, la movilidad sostenible aporta estabilidad. Y esta vez contamos con la tecnología, la financiación y la urgencia necesarias para que ese cambio sea irreversible.

*** Inma Cima es country manager Fastned España.