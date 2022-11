“Europa quemará carbón solo tres inviernos más”: la UE y el coletazo final de los combustibles fósiles

Tres inviernos. Ese es el tiempo que le queda al uso –y abuso– del carbón en Europa, incrementado por la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, así lo anunció durante una rueda de prensa el martes 15 de noviembre en la 27ª Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático (UNFCCC).

Durante la cumbre del clima, celebrada en Sharm el-Sheij (Egipto), Timmermans quiso recordar también que la dependencia europea del gas ruso se ha reducido "del 40% al 10%" desde que empezara el conflicto ucraniano. Algo que el vicepresidente de la CE reconoció como "un gran esfuerzo".

Sin embargo, al ser preguntado por la situación energética del continente, explicó que "tenemos que enfrentarnos a dos o tres años en los que quemaremos combustibles fósiles, especialmente carbón, para sobrevivir al invierno". Y añadió: "Ahora mismo estamos quemando más carbón, claro que sí, pero a a la vez estamos invirtiendo como nunca en renovables, porque no hay ninguna varita mágica que construya la infraestructura que necesitamos de golpe".

Timmermans quiso reiterar también que esa "apuesta europea por quemar carbón para reemplazar el gas ruso no puede durar más de tres inviernos". Porque, enfatizó, "invertir ahora solo en combustibles fósiles significa perder a largo plazo".

El mandatario europeo hizo hincapié en "cerrar la brecha creada por la guerra salvaje de Putin". Para ello, aseguró, primero se necesita ayudar a los hogares y empresas a "sobrevivir" este invierno y los dos siguientes. Si no, dijo, "sería una pérdida política y social frente a Putin".

La 'no descarbonización'

Para cerrar esa brecha, insistió, las renovables son la clave. Por eso, Timmermans hizo un guiño a las voces críticas de la COP que acusan a la Unión de no predicar con el ejemplo al pedir a los Estados africanos que no inviertan en energías 'sucias' mientras el Viejo Continente capea el temporal con carbón.

"No hay mejor manera que desarrollar un país que con energía eólica y solar", insistió. Y volvió a mencionar cómo las nuevas infraestructuras de energías fósiles son una pésima inversión de futuro.

Y es que, tal y como recoge Reuters, varios países del continente africano han venido lanzando un mensaje muy potente en la COP27: los combustibles fósiles no están fuera del tablero de juego.

"Hay mucha representación de empresas de gas y petróleo en esta COP porque África quiere que se entienda que desarrollaremos todas nuestras fuentes de energía por el bien de nuestra gente", explicó Maggy Shino, comisionada de petróleo de Namibia y miembro del ministerio de Minas y Energía de país, a Reuters. "Nuestro problema es la pobreza energética", sentenció.

Nuevos objetivos climáticos europeos

Durante la rueda de prensa de la Unión Europea, Timmermans aseguró que a finales de año el objetivo de reducción de emisiones de la UE se actualizará. Pasará del 55% al 57% para 2030. Algo que se ha conseguido, explicó, "gracias a las políticas climáticas que ya se están implementando".

Chiara Martinelli, directora de Climate Action Network (CAN) Europe, no tardó en reaccionar a los nuevos compromisos climáticos europeos: "El aumento de 2 puntos está muy lejos del tan necesario 65%, que es la parte equitativa a la que la UE debería comprometerse para limitar globalmente la temperatura al umbral de 1,5 °C que mantiene a las personas seguras en el planeta".

La directora de CAN, una asociación que comprende a más de 1.800 organizaciones de la sociedad civil en más de 130 países, aseguró que "este pequeño aumento anunciado hoy en la COP27 no hace justicia a los llamamientos de los países más vulnerables que están en primera línea. Si la UE, con un gran historial de emisión de gases de efecto invernadero, no lidera la mitigación del cambio climático, ¿quién lo hará?".

La descarbonización del planeta, en cifras

El último informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) sobre el estado de la descarbonización mundial, publicado el 15 de noviembre en el marco de la COP27, asegura que, en todos los escenarios, la demanda de carbón caerá en picado en la próxima década.

Esta descarbonización, según la IEA, supondrá una inversión mundial de 6 billones de dólares.

Si los compromisos climáticos anunciados por los Gobiernos en la cumbre del clima del año pasado se cumplen en los tiempos marcados, la demanda global de este combustible fósil caerá en un 70% para mitad de siglo. La de gas, además, se reducirá en un 40%.

En un escenario neutro en carbono –con un sector energético descarbonizado para 2035 en los países desarrollados y en 2040 para el resto del planeta–, el uso de carbón será un 90% menor para 2050.

Según el informe de la IEA, Indonesia, Mongolia, China, Vietnam, India y Sudáfrica son los países donde la descarbonización serán más compleja por su alta dependencia del carbón.

Un mundo sin carbón parece posible si los Estados y las empresas cumplen sus compromisos. "Más de la mitad de las plantas de carbón europeas han cerrado desde 2016 o están en proceso de cerrar. Esto sucede porque las energías renovables son más baratas y tiran del mercado", explica Alexandru Mustață, de la organización Europe Beyond Coal.

Y concluye: "Ahora, Europa tiene que asegurar que las centrales que quedan sigan el mismo camino, y seguir invirtiendo, cada vez más, en energías renovables y eficientes". Solo así, sentencia, se reducirán las facturas de la luz, se mejorará la seguridad energética y se cumplirán los objetivos climáticos.

La COP27, en datos

20.000 millones para Indonesia El plan de transición justa anunció la movilización de 20.000 millones de dólares para descarbonizar Indonesia. La financiación será público-privada. El primer borrador de los Acuerdos de Egipto Naciones Unidas publicó el primer borrador de unos potenciales acuerdos de Sharm el-Sheij que se negociarán en los próximos días. La gasificación de África En los márgenes de la COP27, según Reuters, se han cerrado al menos nueve contratos gasísticos, la mayoría de ellos en países africanos. Los combustibles fósiles siguen ganando terreno sobre las energías limpias en esta cumbre. Más compromisos climáticos La UE y Turquía incrementaron sus compromisos climáticos. La Unión eleva sus objetivos de reducción de emisiones del 55% al 57% para 2030 a pesar de la crisis energética actual. Turquía hace lo propio, del 21% al 41% en los próximos 8 años. Bloqueo a las pérdidas y daños Según Reuters, un grupo de países desarrollados están "ahogando" las peticiones relativas a la financiación de pérdidas y daños de los Estados vulnerables. Romina Pourmokhtari, ministra del Clima de Suecia, aseguró: "No creo que necesitemos un nuevo fondo para ello".

