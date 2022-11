Cuáles son los países más pobres de Europa

Europa es uno de los continentes más ricos del mundo. Cuna de la Revolución Industrial y de innumerables inventos, la bonanza económica ha acompañado en gran medida al Viejo Continente durante los últimos siglos. De hecho, seis de los diez países con mayor PIB per cápita del mundo se encuentran en Europa.

Sin embargo, también existen países en Europa donde las personas tienen grandes dificultades económicas para llegar a fin de mes y pocos servicios socioeconómicos sobre los que apoyarse.

Millones de europeos, tal y como denuncia la ONG Acción contra el Hambre, aún sufren hambre, no tienen acceso a una alimentación equilibrada, a agua potable, a una vivienda digna o a la educación.

Durante este último año, además, con la guerra de Ucrania, la crisis económica y la alta inflación está repercutiendo seriamente en la calidad de vida de muchas personas en el mundo, pero también en Europa.

¿Qué países son Europa?

Una de las cuestiones que más polémica generan es qué países podemos considerar como parte del continente europeo. Algunos de los debates que podemos encontrar es si Turquía o Rusia pertenecen al Viejo Continente, o si son europeos los países euroasiáticos: Georgia, Armenia y Azerbaiyán.

Aún así, cogiendo como referencia el listado de regiones de la ONU —Europa del Este y Europa Occidental—, podemos señalar que hay 50 países europeos, además de Turquía, que participa tanto en el grupo de Asia-Pacífico como en el de Europa Occidental.

Por otro lado, también está el caso de Kosovo, que aunque no es miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, su independencia de Serbia es reconocida por muchos países. Entre ellos, países de la Unión Europea como Alemania, Francia o Portugal. España es uno de los pocos casos comunitarios que aún no reconocen la existencia de este Estado.

¿Cómo medir la riqueza?

La forma más común de medir la riqueza es tomar como referencia el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, esto es, la producción, renta o consumo por persona. No obstante, esta media no siempre refleja la realidad que describe.

Por ello, en la década de los 90 se creó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), ideado por el economista pakistaní Mahbub ul Haq. A diferencia del PIB per cápita, este índice mide tres dimensiones clave del desarrollo humano como la esperanza de vida; el acceso a la educación o un nivel de vida digno.

El ránking según el PIB per cápita

Tomando como referencia el PIB per cápita, los países con menor renta de Europa según el Banco Mundial son:

Armenia (4.670,01 dólares estadounidenses)

Ucrania (4.825,57 dólares estadounidenses)

Kosovo (4.986,58 dólares estadounidenses)

Georgia (5.042,39 dólares estadounidenses)

Moldavia (5.314,53 dólares estadounidenses)

Ránking según el IDH

Los países más pobres de Europa según el IDH (cuanto más lejano al 1 es la cifra, menor desarrollo) son:

Azerbaiyán (0,745)

Armenia (0,759)

Moldavia (0,767)

Macedonia del Norte (0,770)

Ucrania (0,773)

A pesar de todo, hay que tener en cuenta que con la invasión rusa, seguramente, el año que viene, Ucrania bajará bastante sus datos tanto medido en PIB per cápita como en Índice de Desarrollo Humano.

