Neptuno volverá divino en 2025: la emblemática estatua madrileña renace gracias a una alianza público-privada

A la plaza de Cánovas del Castillo todo el mundo la conoce en Madrid como la plaza de Neptuno. Y a nadie le sorprende: la popular fuente neoclásica preside la rotonda, exhibiendo la fuerza del rey del mar cabalgando sobre una concha tirada por dos hipocampos, con una culebra en la mano derecha y un tridente en la izquierda. La capital tiene más de mil quinientos monumentos, pero esta talla de mármol blanco de la cantera toledana de Montesclaros, junto a la Cibeles y otras esculturas cercanas, crea sin duda el conjunto monumental más importante de la ciudad.

Historia de Madrid, icono de los atléticos, la fuente se construyó para otra ubicación a finales del siglo XVIII por orden de Carlos III, el primer alcalde de Madrid, a partir de un diseño de Ventura Rodríguez inspirado en la antigüedad clásica, fue completada por sus discípulos a su muerte, llegando a esta plaza en 1898.

En diferentes momentos históricos han corrido por la ciudad anécdotas sobre ella, como la que se recuerda de la guerra civil, cuando se le colocó una pancarta de “dadme de comer o quitadme el tenedor” o cuando, tras repetidos robos, se decidió cambiarle el tridente de bronce a hierro.

Desde finales de octubre, su poder se oculta detrás de una gran lona mientras el dios recupera su salud de piedra. Los coches la rodean. Una pareja de turistas pregunta: "¿Cuándo se descubre la fuente?". Llegan al encuentro hoy con ENCLAVE ODS las personas encargadas del proyecto, sus artífices, y los restauradores que están trabajando día a día sobre la piedra: al acceder al interior de la obra, todo el mundo se sorprende de la dimensión y la belleza del conjunto. El dios estaba ‘biodeteriorado’, con líquenes, musgos y costras negras.

Alianzas y protección del patrimonio

La fuente se ha restaurado periódicamente desde los años ochenta, con diversos apoyos privados, siendo la última actuación en 2017. Hoy, es el grupo L’Oréal quien ha asumido el mecenazgo. Los trabajos avanzan y 2025 comenzará con un Neptuno reluciente.

En palabras de Juan Alonso de Lomas, CEO de L’Oréal Groupe en España y Portugal, la idea surgió a través de la Fundación L’Oréal: "La compañía estaba promoviendo una exposición sobre la historia de Notre Dame y su restauración, que es itinerante a lo largo del mundo. Hablando con la delegada de cultura del Ayuntamiento, ella nos contó este proyecto de Neptuno y pensamos que estaba alineado con nuestro propósito, que es promover la belleza que mueve el mundo y tener un impacto positivo en él".

Lomás y Rivera conociendo al detalle los trabajos de restauración. Esteban Palazuelos

Y concluye: "A partir de ese momento, comenzamos a hablar y pensamos que era bueno para el Ayuntamiento, para los ciudadanos, los visitantes de todo el mundo y de acuerdo a la misión de la compañía".

Marta Rivera De la Cruz, delegada de cultura, turismo y deportes del ayuntamiento de Madrid, ya en el interior del propio monumento, explica que "fue hace un año aproximadamente cuando se hizo un diagnóstico patrimonial, se analizaron varios monumentos y se vio que esta fuente estaba en un momento en el que era fácil y razonable intervenir en cuanto a coste y tiempo".

Para ella, al igual que declaraba el alcalde hace unos días, hay una lección aprendida con la restauración de la Puerta de Alcalá: "Dejarlo para más adelante hubiera encarecido y sobre todo alargado mucho las obras. Ahora solo va a ser necesario tener la estatua cubierta durante tres meses, hasta finales de diciembre, lo cual no es mucho tiempo para este tipo de intervenciones. Para la ciudad, que un monumento como este esté tapado es una pérdida".

Recuerda que "esta fuente está en una de las zonas de Madrid con mayor tránsito y se puede ver aquí [señala a la escultura] la diferencia entre la parte intervenida y la que está expuesta al sol y la lluvia, a la contaminación y al tráfico".

¿Por qué se ha colocado un dibujo de Javier Mariscal [en la época de Álvarez del Manzano fue Mingote el elegido]? "Desde luego no es lo mismo tener una lona blanca que una intervención de Mariscal de la fuente de Neptuno. Aun así hemos intentado reducir los tiempos todo lo posible. La ley de Patrimonio obliga a que dos terceras partes del monumento no puedan estar ocupadas por publicidad. Este conjunto en concreto tiene la protección máxima patrimonial, y por eso sólo un tercio se ha dedicado a publicidad, como se hace siempre que se interviene en algún monumento.

La belleza conservada

"En marzo se realizaron los estudios previos", explica in situ Victoria Sandstede, jefa del departamento de Restauración del patrimonio histórico del Ayuntamiento, "según la metodología que se está aplicando actualmente, la recomendada por el Instituto del Patrimonio cultural de España, el IPCE, de hecho, esta intervención se realiza con apoyo de sus técnicos.

Con los resultados, ensayos y caracterización de materiales, se ha procedido en obra a la limpieza de la piedra, se han eliminado las juntas, se ha retirado con cuidado el tridente para poder restaurar el metal, y ahora se va a comenzar, una vez terminada la limpieza, a la reposición de morteros, sellado y reintegración volumétrica en los puntos en los que sea necesario".

Finalmente, la fuente se impermeabilizará para mejorar su resistencia. "Realizaremos una hidrofugación de toda la piedra, algo que hacemos generalmente, más en el caso de una fuente, porque está expuesta al agua constantemente, se trata de un tratamiento que permite respirar a la piedra pero la protege del agua", detalla Sandstede.

Lomas y Rivera delante de la valla de Mariscal. Esteban Palazuelos

"Tener una valla publicitaria en esta ubicación, evidentemente, desde el punto de vista de negocio, aún con la inversión que conlleva, tiene un beneficio", afirma Juan Alonso de Lomas, "por eso hemos elegido comenzar con Yves Saint Laurent, y ahora tenemos una campaña de Lancôme, dos marcas del grupo que son de lujo, porque pensamos que el entorno donde está situada la fuente de Neptuno realmente ameritaba la publicidad de dos de nuestras marcas más selectivas".

Marta Rivera añade que "Mariscal como artista para el diseño exterior fue una propuesta de L’Oréal, que además ha corrido con el gasto de esta valla tan espectacular: nos gusta esa idea de un valenciano interviniendo un monumento importante para Madrid y creemos que el talento de Mariscal está fuera de toda explicación. Además, en este caso ha hecho un trabajo excepcional".

La parte más deteriorada de la estatua es la expuesta a las inclemencias del tiempo.

A dos de las restauradoras que se encuentran en el interior de la lona, realizando su tarea sobre la piedra, como comparten a Enclave ODS, la parte que más les ha impresionado limpiar ha sido la de "los peces inferiores, que parecen saltar del agua tallada en la roca".

Para la delegada de cultura, "esta fuente es sin duda uno de los lugares con mayor valor simbólico de la capital, ¡es donde traemos a las visitas cuando vienen a Madrid! Para los Atléticos es mucho más, es el lugar de celebración de las victorias de uno de los equipos capitalinos. La ubicación es uno de los bastiones del paisaje de la luz: era necesario emprender esta aventura y hemos tenido buenos compañeros de viaje". Además, confiesa que "me ha sorprendido el rostro de Neptuno. Es realmente guapo, no se percibe de lejos, porque es una fuente a la que uno normalmente no se puede acercar, y ahora que estoy tan cerca veo que es un hombre de una gran belleza".

Detalle de los caballos del carro de Neptuno. Esteban Palazuelos

Para el director de L’Oréal, que ha hecho posible esta acción valorada entre 150.000 y 200.000 euros, le sorprende "su grandiosidad: cuando pasas cerca no te das cuenta del tamaño que tiene y luego, a nosotros que nos encanta promover la diversidad de la belleza, hay que reconocer que es una fuente muy bella.

Más allá de los resultados financieros, buscamos tener un impacto positivo en la sociedad, y pensamos que eso viene a ser ayudar a mantener el patrimonio de una ciudad como Madrid, dejar un legado a los conciudadanos. Animo a otras compañías a hacerlo: en estos proyectos ganamos todos, gana el Ayuntamiento, ganan los ciudadanos por la recuperación del patrimonio y porque hay una inversión que no viene de los impuestos de los ciudadanos y gana una compañía que ayuda en su propósito lo cual permite mantener esta inversión. Es un proyecto en el que ganamos todos".