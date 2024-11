Financiación climática… ¿a costa de los derechos de las mujeres? Afganistán, la COP29 y el precio de la transición 'justa'

El minutero no deja de moverse y sigue sin haber tan siquiera un atisbo acuerdo en la 29ª Conferencia de las Partes (COP29) de Naciones Unidas sobre cambio climático. Bueno, al menos en cuanto a financiación de la adaptación climática se refiere. Porque por los resultados de las negociaciones de la mañana del 20 de noviembre, podría parecer que entre las ex repúblicas soviéticas sí habría entendimiento.

Por eso Bakú, la capital de Azerbaiyán, ha sido elegida por las agencias de la ONU para acercarse a un país que fue condenado al ostracismo cuando los talibanes tomaron el control —por la fuerza— allá en agosto de 2021. Y es que, hasta el momento, Afganistán había sido expulsado de cualquier tipo de negociación sobre financiación.

Tal y como le confirman dos funcionarios de Naciones Unidas a la agencia de noticias Reuters, se estaría tratando de "desbloquear financiamiento clave" para el clima en el país asiático. Afganistán es uno de los países más vulnerables al cambio climático y de los pocos que no ha recibido aprobación para nuevos fondos desde el regreso de talibán.

Si las negociaciones actuales que se están llevando a cabo en la cumbre del clima llegan a buen puerto, sería la primera vez que nuevos fondos internacionales alcanzasen un país plagado de sequía y con una emergencia humanitaria sin igual. El problema está, como siempre que se habla de Afganistán, de las condiciones que se impondrían.

En declaraciones a Reuters, Dick Trenchard, director de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de la ONU, ha recordado que en Afganistán "no hay escépticos del clima". El impacto del calentamiento global puede verse "en todas partes". Como también puede verse, por otra parte, la brutal represión que sufren las mujeres.

'Apartheid' de género

Los derechos de las mujeres en Afganistán no existen. No es una manera figurada de hablar, no es una exageración. Las afganas han dejado de existir, de ser seres humanos, para sus compatriotas.

Desde que los talibanes se hicieron con el poder en agosto de 2021 y las fuerzas internacionales abandonaran el país, ellas han dejado de tener vida. Ya no pueden ir a la escuela, ni al instituto… mucho menos a la universidad. Y es que desde septiembre de hace tres años, las mayores de once años no pueden acceder a la educación.

De la mano de esta decisión vino la de prohibirles trabajar. O tener entidad y voz propia. Esto último, además, se borraba de un plumazo este mismo verano. Pues una nueva ley talibana prohibió entonces a las mujeres exponer su cuerpo en público bajo ninguna circunstancia —incluido el rostro—.

Pero como cuerpo, los talibanes también entienden sus voces. En esta ley, el gobierno afgano ha utilizado el término aurat —que significa parte íntima del cuerpo de un hombre o mujer— para referirse a la capacidad de las mujeres para hablar.

Así, los talibanes defienden su última prohibición: las afganas no pueden hablar, ni cantar, ni mostrar ninguna parte de sí mismas en público. Esto, como denuncian desde Human Rights Watch, es una violación directa de su autonomía, lo que las "borra aún más de la sociedad" y "sexualiza y objetiviza".