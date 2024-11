El G20 fuerza un "débil" acelerón en las negociaciones de Bakú: de la financiación al obstruccionismo saudí

Como dijo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ante el G20 este 19 de noviembre, "el final de la era de los combustibles fósiles es inevitable". Pasará tarde o temprano, pero la clave está en "asegurarnos de que no lo haga demasiado tarde… y que vaya de la mano con la justicia".

Así, Guterres, una vez más, ha puesto sobre la mesa de la reunión de líderes mundiales las reivindicaciones que la ONU, la sociedad civil, la ciencia y algunos Estados llevan más de una semana manifestando en Azerbaiyán. Desde este fin de semana, la 29ª Conferencia de las Partes (COP29) de Naciones Unidas sobre cambio climático y el G20 se han alineado.

Y ha ocurrido, sobre todo, tras el comunicado final de esta última cumbre, hecho público en la noche del 18 de noviembre. En él, no solo lanzan una alianza para combatir el hambre y la pobreza, y pedir que se graven los impuestos a los superricos.

También afirmaron que quieren un "resultado positivo" sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático en la cumbre que se está celebrando en Bakú, Azerbaiyán. En respuesta al mensaje del G20, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), aseguró que, con la Declaración de Río, "los líderes han enviado un mensaje claro a sus negociadores en la COP28".

"No abandonéis Bakú antes de marcar con éxito un nuevo objetivo de financiación [climática], insistió Stiell durante su intervención en la cumbre del clima el martes 19 de noviembre. "Es por el interés de todos los países".

Como nota positiva, Reino Unido, Nueva Zelanda y Colombia se unieron durante la mañana del 19 de noviembre a la coalición para eliminar gradualmente los incentivos a los combustibles fósiles, lo que incluye los subsidios. Esta iniciativa, bautizada COFFIS, está dirigida por Países Bajos.

En ella, los Estados miembro trabajan juntos para, paulatinamente, reducir las barreras y facilitar la transparencia hacia la eliminación gradual de los subsidios a las energías sucias. Con estas nuevas anexiones, la coalición cuenta ya con 16 países en sus filas.

Está, sin embargo, lejos de aunar aún a todos los países necesarios para generar una verdadera transformación que aleje al planeta de estas fuentes de energía altamente contaminantes.

En paralelo a las jornadas de la COP29 en Azerbaiyán, Río de Janeiro (Brasil) acogió la cumbre del G20, en la que los líderes mandaron un mensaje directo a Bakú. Reafirmaron, durante sus negociaciones, su compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo y la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático.

Detalle esclarecedor teniendo en cuenta que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca pone en peligro a una de las mayores fuentes de financiación de la agencia de Naciones Unidas. La Declaración de Río del G20 compromete a los países miembro con el Consenso de Dubai de la COP28, que pedía a los países que abandonaran los combustibles fósiles y triplicaran las energías renovables.

Sin embargo, el texto del G20 no avanza específicamente en el lenguaje de la "transición hacia el abandono de los combustibles fósiles" acordado en 2023. Precisamente por eso WWF ha tildado el comunicado llegado de Brasil como "débil". "Fue decepcionante no ver un lenguaje más claro sobre los combustibles fósiles", aseguran desde la oenegé.

Las informaciones que llegaban desde Bakú mientras se escribían estas líneas aseguraban que los negociadores todavía siguen pensando en cómo poner el dinero necesario sobre la mesa. Josh Gabbattiss, de Carbon Brief, aseguraba en la red social Bluesky que una posible opción que se está explorando es la de las "contribuciones voluntarias".

Who pays climate finance? It's a big sticking point at COP29 talks, with much talk of making rich, "developing" countries like 🇨🇳🇸🇦 pay. EU climate chief Wopke Hoekstra said yesterday that a "potential solution" could be to "move into a space of voluntary contributions."



