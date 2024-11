Sostenibilidad con estilo al alcance de todos: así es el Ikea vasco que desde Guipúzcoa ha dado la vuelta al sistema

Su parecido con Ikea a través del diseño sencillo, el montaje en casa y el precio económico ha hecho que LUFE, una empresa familiar en Aizarnazabal, un pequeño pueblo de Guipúzcoa, se haya ganado el apodo del 'el Ikea vasco'.

Ofrecer camas a 40 euros hizo que en 2017 se publicara un artículo con el título de "El Ikea vasco", y de esta manera pasaron de 20 pedidos al día a 160. "La fama nos llegó de sopetón", expresa Enrique Arrillaga, CEO y fundador de la empresa, quien creó LUFE en 2014 después de un fracaso empresarial dedicado también a los muebles de madera.

"Lo asumimos con mucho trabajo, que es a lo que estábamos acostumbrados. Si algo hemos aprendido, es que la vida da muchas vueltas. Y nos gusta que sea así. Si en 2014 me hubiesen dicho que iba a vender 40.000 o 50.000 euros diarios, no me lo hubiese creído", reconoce.

El empresario vasco ha hecho su propia economía circular, creando un modelo de negocio sin tienda física (solo un pequeño showroom en su localidad, Azpeitia) y sin intermediarios, logrando así costes de producción más bajos.

Con el compromiso de amueblar los hogares con estilo, sostenibilidad y al alcance de todos los bolsillos, LUFE (acrónimo de "Locales", "Universales", "Funcionales" y "Ecológicos"), crea muebles para durar en el tiempo.

Todos los muebles se realizan en madera maciza natural y se adaptan a todo tipo de necesidades, evolucionando y ajustándose a nuevos estilos de vida. Lo consiguen trabajando sin intermediarios y reduciendo costes en todo el proceso de fabricación, con el objetivo de que sus muebles tengan un precio ajustado, pero pensando en su versatilidad y en los múltiples usos que puedan tener para alargar su vida al máximo dentro de cualquier hogar. También lo local está muy presente en su cadena de proveedores: por ejemplo, los colchones para sus camas son también de una empresa vasca.

Madera Certificada PEFC

"La madera aporta armonía y equilibrio en la decoración, además de muchos otros beneficios..., y aún más si es sostenible. En Muebles LUFE solo trabajamos con madera local de pino insignis con certificado PEFC. Porque nos preocupan los bosques de hoy, pero, sobre todo, los de mañana", expresa Arrillaga.

Fabricar muebles con madera natural de cultivo sostenible es un ejercicio de coherencia para esta marca que solo utiliza esta variedad de pino, también conocido en el sector como pino radiata o pino Vizcaya.

Su principal ventaja es que tiene un crecimiento muy rápido, unos 30 años (frente al roble o el haya, que tardan más de 150), sin olvidar que es una de las especies con más presencia en el entorno de Guipúzcoa. Cuenta con la certificación SPFC por su tala responsable, con la que no solo garantizan la calidad y la belleza natural de cada pieza, sino también un impacto ambiental mínimo.

Esta decisión ayuda a mantener intactos numerosos ecosistemas y a fomentar la diversidad biológica, además de sustentar económicamente muchas poblaciones rurales. En esta empresa vasca se aprovecha todo, reutilizando los elementos cortados y sobrantes para los separadores y paneles interiores de los cajones; e incluso dando salida al serrín, vendiéndoselo a ganaderos locales o a empresas que producen pellets.

14 mujeres y 33 hombres trabajan día a día en la fábrica para atender a los clientes, producir y empaquetar, plantilla que colabora con un centenar de personas del entorno dedicadas, entre otras cuestiones, al suministro de materias primas o a completar la producción.

Muebles feos

La madera es un material caprichoso que respetan sin alterar, por lo que los nudos y las vetas imperfectas forman parte de la identidad de sus productos. En LUFE, cada mueble refleja la auténtica estética de la naturaleza y se fabrica con la intención de ofrecer versatilidad y durabilidad en cualquier hogar.

"Queremos reivindicar la madera natural tal y como es, por eso nuestros muebles tienen nudos y vetas. Con esta acción queremos generar conciencia sobre un consumo más sostenible, donde todo se aprovecha y celebrar la belleza de la natural", ha comentado Arrillaga.

"El secreto del éxito es haber conseguido un volumen de ventas gracias a producir y vender directamente al cliente final, sin intermediarios. Desde nuestro departamento de diseño desarrollamos todos nuestros muebles; además, somos fabricantes y controlamos todos los procesos de producción, de principio a fin, y embalamos y enviamos todos nuestros muebles desde la fábrica de Aizarnazábal".

"De nuestras instalaciones salen diariamente 1.000 bultos: es lo que hace que los precios sean tan económicos, ya que diseñamos, fabricamos y enviamos nosotros mismos. Tenemos claro lo que hacemos y cada vez queremos hacerlo mejor", mantiene Arrillaga.

Sistema japonés

La compañía arrancaba el presente año transformando su modelo de producción. Para afrontar su expansión ha apostado por el sistema japonés lean manufacturing, que persigue reducir al máximo los desperdicios en la fabricación.

"Es un procedimiento muy exigente: implantar el lean manufacturing suele ser un proceso traumático en cualquier compañía, porque supone modificar toda la actividad operativa. Nosotros nos hemos dado dos años para conseguirlo", sostiene el empresario.

A partir de 2022, tras el éxito de la primera edición de La Tienda de los Muebles Feos (pop-up en San Sebastián), LUFE ha querido dar una vuelta de tuerca a la iniciativa con el objetivo de seguir reivindicando la belleza de la imperfección y la importancia de ser cien por cien naturales como forma de luchar contra la crisis climática que nos acecha y da constantes pruebas.

Por ello, acaba de crear una pop up en Madrid exponiendo 35 muebles que recrean un ambiente hogareño con olor a madera natural y que se pueden comprar por 0,13 céntimos. Además, cinco de estos muebles han sido diseñados por influencers para hacer llegar el mensaje más lejos.

Como curiosidad: yo misma me encargué de crear la estantería Eder. Este mueble refleja mi personalidad y los valores de sostenibilidad ambiental que defiendo. En sus vetas y nudos se ven búhos, águilas, picos… Me inspiré en esas formas para crear una analogía con la libertad que da la librería que los albergará.

Por su parte, Ibai Vegan —vegano, abogado y activista por los derechos de los animales—, ha diseñado el sillón Oreka: "Busqué las tablas más claras, porque el resto de mi dormitorio también es de madera clara", explicó. "Cómodo, bonito y sostenible. Es el sillón que yo hubiera elegido para mi salón", añadió a continuación Vegan (@ibaivegan).