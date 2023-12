Visitamos Kinda, el 'Zara de los muebles' portugués que llega a Madrid: sus 10 productos más baratos

Quienes cruzan la puerta de Kinda, el nuevo establecimiento de venta de muebles y decoración para el hogar situado en la calle Hermosilla 17 de Madrid, llegan pensando que se van a encontrar con una suerte de 'Ikea portugués'. Se entienden las similitudes o el prejuicio por sus productos coloridos con modernos acabados estéticos e incluso por la distribución del local, decorado como si se tratara de la estancia real.

Nada más lejos de la realidad cuando uno ve su tamaño, propio de una boutique: dos plantas que apenas llegan a los 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Muy lejos de los laberínticos 30.000 de algunas tiendas de la marca sueca. "Todo eso de Ikea viene porque cuando hicimos la inauguración en noviembre, algún periodista nos comparó con ellos, pero no tenemos nada que ver", explica, risueño, José, uno de sus amables empleados, en conversación con EL ESPAÑOL.

Tras él, uno de sus compañeros coloca unos adornos en una entrada atestada de utensilios navideños. Bolas de todos los colores, árboles de Navidad, luces que cambian de ritmo. El ambiente es cálido, hogareño, algo recargado en el hall principal, pero se agradece en estos fríos días de diciembre. Afuera, en el barrio de Salamanca, jarrea, y mientras los viandantes corren paraguas en mano, los tres empleados del local atienden en el interior a los pocos clientes que, a las cuatro de la tarde de un jueves, visitan la tienda.

Vista de la segunda planta de la tienda de la marca portuguesa Kinda. E. E.

Más que Ikea, lo apropiado sería denominar a Kinda, o Kinda Home, como 'el Zara de los muebles'. Así lo describió su propia directora creativa, Patricia Bentes, en una entrevista publicada en la Revista AD: "Me gusta pensar en Kinda como 'el Zara de la decoración': un modelo de éxito que trabaja todas las partes de la casa. Lo resumiría como el 'lujo y diseño accesible' para todos los clientes".

Efectivamente, la estética de sus muebles es propia de cualquier tienda de lujo de Núñez de Balboa o de Serrano. Los estilos varían desde el industrial hasta el nórdico o el vintage 'boho chic'. Sin embargo, los precios no tienen nada que ver con aquellos destinados a decorar los hogares de la jet set. Una de las piezas de diseño más exclusivas del local, un precioso chaise lounge modular color beige, cuesta 1.900 €, pero es un producto de diseño que en cualquier otra tienda de esta zona costaría el doble. Un elegante mueble chapado en teka de dos metros de longitud ronda los 1.280 €. Esos son dos de los productos más caros que se encuentran en Kinda.

"La verdad es que los precios del mobiliario son bastante accesibles dentro de lo que son las piezas grandes", explica a este diario el vendedor. "Me baso en lo que nos dicen la mayoría de clientes. Allí hay otro sofá que cuesta 900 €. Encontrar un buen sofá, cómodo, que esté bien de precio, no es nada fácil. Puedes conseguirlos baratos, pero cuando te sientas notas los hierros de la estructura. Luego, tenemos muchos productos exclusivos, como ese banquito de ahí [señala a un asiento de tres plazas de rattan natural trenzado a mano]. Está hecho en Malaui por artesanos locales. El dinero que ganamos va destinado a una organización local de allí para que no se pierdan las costumbres típicas de la artesanía africana".

De Malaui también hay un gigantesco sol decorativo situado en una pared que cuesta 94 € y que ha sido fabricado a mano por la organización social People of the Sun, cuyo objetivo es emplear a las poblaciones locales y mantener vivas las técnicas artesanales indígenas. Entre las estanterías de Kinda, en su apartado decorativo, se puede encontrar un gigantesco moai negro de medio metro tallado en madera de mango que cuesta 34 €; elegantes figuras de poliresina al 40 % de descuento, es decir, por sólo 16 €; piezas decorativas elaboradas en papel maché que van desde los 33 € hasta los 46 €; elegantes cojines de colores con diseños contemporáneos que rondan los 18 €, y algunos con descuentos que rozan los 10 €.

Vista de la segunda planta de la tienda Kinda, situada en la calle Hermosilla, 17, en Madrid. E. E.

Sin embargo, más allá de los productos más exclusivos o producidos de forma artesanal, hay otros extremadamente asequibles cuyo diseño, de origen eminentemente portugués –Kinda tiene cuatro tiendas en Portugal, aunque la marca es originaria de Angola, dodne también suma otros cuatro establecimientos–, son inencontrables en cualquier otra tienda de la capital.

Sorprende la relación calidad-precio de algunas de sus piezas más vistosas. Por ejemplo, las lámparas. Tanto las pequeñas como las de pie. Hay unas de piso con base de trípode y cuerpo de metal de 157 centímetros de alto por 120 €; en su misma línea, pero un poco más pequeña, luce con elegancia otro modelo industrial negro y dorado por 49 €. Otras de mesa, que varían notablemente de tamaño, rondan entre los 40 € y los 80 €, pero son diseños que, igualmente, tienen una alta calidad y un diseño muy chic.

El apartado de cocina es uno de los más abundantes del local y se parece, quizás aquí sí, a los estantes atestados de Ikea. Hay bandejas de horno con forma de sartén por 20 €, máquinas de café por 30 €, cacerolas por 34 € y unas banderas de hornear de gres de gran dureza y densidad, difíciles de encontrar en otros lugares, que rondan los 20 €, en su versión pequeña, y los 26 € en la grande. Destacan en estos estantes una hielera de 50 €, un adaptador de inducción por 20 € o una tabla de cortar de 17 €.

La cuchillería es un poco más cara, pero está producida por la marca belga Berghoff. La mayoría de piezas están hechas de acero inoxidable con revestimientos antiadherentes de titanio. Los cuchillos de verdura cuestan 16 €, los de pan 25 € y los multiusos 18 €, aunque luego hay algunos low cost por 3 € o 4 €. Al lado llama la atención una cajita marrón con una selección de 16 cubiertos –4 cucharadas, 4 tenedores, 4 cuchillos y 4 cucharas de postre– con mangos de bambú que asciende a 20 €. Sorprenden, sin embargo, los elevados precios de los platos: por cada unidad hay que desembolsar entre 6 € y 8 €. Igual ocurre con algunos vasos: los hay de cristal fino por 1,50 € y de vidrio con efecto estriado por 5 €.

Una selección de productos de cocina de Kinda. E. E.

"Esta tienda es pequeña", concluye José, el vendedor del establecimiento. "En Oporto tenemos una de 3.000 metros, pero aquí hay poquito y nos manejamos, de momento, con la página web. Abrir esto ha sido un experimento. Querían ver el feedback de la gente. Pero en estos seis meses que llevamos abiertos, desde julio, nos está yendo muy bien. Conseguir un local en esta zona era difícil. Apareció este, hubo que adaptarse y lo hicimos tipo boutique. Está yendo francamente bien". Todo apunta, señala el vendedor, a que la tienda se expandirá por España en los próximos meses.

El establecimiento de Kinda de Madrid, que abre de lunes a domingo de 10:00 a 20:00, no es el único de este tipo que puede encontrarse en la Península Ibérica. La marca portuguesa, perteneciente a la empresa matriz Nuvi, ostenta otros dos locales en Lisboa, un cuarto en Oporto y el quinto en Oeiras. Asimismo, Kinda tiene cuatro tiendas en Angola radicadas en Luanda, Kilamba, Nova Vida y Belas.

