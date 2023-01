El bombazo de Pepco, el 'Primark polaco' que arrasa con las barbies a 5 € en sus 60 tiendas

Pepco, la marca conocida como el ‘Primark polaco’, está revolucionando el mercado de los juguetes a tan solo un par de días de la llegada de los Reyes Magos. La marca, con unos precios extremadamente competitivos, ha logrado que los pajes más avispados puedan hacerse con juguetes a un muy bajo precio. “Los precios no paran de subir y si me puedo ahorrar cinco euros, pues me los ahorro”, comentan algunas clientas entre ellas cuando EL ESPAÑOL acude a uno de los más de 60 establecimientos que hay por toda España.

Entre los juguetes que más están arrasando estas navidades es la conocida marca de muñecas Barbie, aunque “estas navidades se han notado nuestros precios, se han vendido muchos juguetes”, comenta a EL ESPAÑOL una de sus trabajadoras. Al establecimiento al que acude este periódico ya tienen todo el stock relacionado con la muñeca agotado, tan solo les queda disponible el pack que incluye la casa de la Barbie, a unos 40 euros, aproximadamente 10 euros más barato que en otras tiendas.

Las muñecas no es lo único que se ha acabado en esta tienda, los juguetes de la serie de televisión infantil Peppa Pig también. La razón principal, para la trabajadora que nos atiende, son los bajos precios: “Incluso con las rebajas del 40% de algunas cadenas de juguetes, nosotros seguíamos por debajo, estábamos en un 15% menos, aproximadamente”, asegura.

La muñeca Barbie en Pepco.

En Pepco, además de juguetes a bajo coste de diversa índole y temática -desde Barbies hasta puzzles, pasando por peluches-, también hay disponibles multitud de productos para toda la familia. Jerséis de hombre o mujer por 6 euros, camisas por 10 o ropa interior por 2,50 son algunos de los productos que, según los propios trabajadores del establecimiento, más se están vendiendo más durante este periodo navideño.

Antes Dealz, ahora Pepco

Pepco lleva en España desde finales de 2021, cuando la compañía decidió dar un giro de 180º acabando con Dealz, su marca de supermercados con muy bajos precios, y unificar su presencia en España bajo este nuevo nombre. Una marca que ofrece mayor variedad de productos, además de alimentación, lo que les permite poder competir con otras compañías como Primark o Ikea.

Tienda de Pepco.

En el año 2004, en Polonia, se lanza la marca con el objetivo de establecer precios bajos a todo tipo de productos. El modelo es todo un éxito en Polonia y de forma paulatina se expande, principalmente, a países de Europa Central y del Norte. En la actualidad, además de en España, la marca está en países como Bulgaria, República Checa, Croacia, Estonia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia y cuenta, en total, con más de 2.000 establecimientos.

La decisión de reformular la idea de negocio en España se produjo tras no ser capaces de rentabilizar el modelo de Dealz, una marca que llegó a España en el año 2014 y que basaba su estrategia en un precio fijo en todos los productos de la tienda: 1,5 euros en productos de alimentación, droguería o higiene personal. Esta estrategia tan solo registró pérdidas de más de 40 millones de euros en las 60 tiendas instaladas por todo el territorio nacional.

Sección juguetes de Pepco.

Actualmente Pepco está plenamente instalado en España. Desembarcó en nuestro país con la transformación de 50 tiendas Dealz en la nueva marca y según ha confirmado la propia empresa, ante la situación inflacionista de los últimos meses, descartan subir los precios. Con el compromiso de la estabilización de precios, la empresa logra tener algunos de los importes más competitivos del mercado.

La empresa cuenta en España con 760 empleados y con la reformulación de todas sus tiendas, pretenden dejar atrás las pérdidas de la marca predecesora. En principio, parecen haber mejorado, los resultados de la compañía en el tercer trimestre de 2022 han sido de 5.000 millones, un 17% más que en el mismo periodo del año pasado. A finales de año, Pepco espera firmar un resultado bruto de más de 720 millones.

De cara a este nuevo año, la empresa ha establecido objetivos muy ambiciosos: con una línea continuista con respecto a su estrategia de crecimiento rápido y estable, abrirá alrededor de 550 nuevas tiendas por todo el continente europeo, desembarcando en países como Portugal o Grecia.

