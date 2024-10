Avistan decenas de medusas velero en una playa de Murcia: "Pueden haber aparecido ya por el calentamiento global"

Las llaman medusas velero, pero no son medusas, sino hidrozoos: una especie marina mucho más 'amigable' con los bañistas porque no pican. Las playas del Parque Regional de Calblanque, en la Región de Murcia, han sido las últimas en constatar la aparición de estos seres vivos de aspecto gelatinoso. Un hecho tan particular como imprevisible.

Este parque regional se ubica en el municipio de Cartagena, muy cerca del Mar Menor. Las redes sociales del parque se han hecho eco de que han llegado a su costa "decenas de velella velella" —nombre científico de las medusas velero— debido a los últimos temporales. "Se trata de una colonia flotante de hidrozoos que se desplaza impulsada por el viento gracias a su característica vela".

El profesor de Contaminación Marina en la Universidad Europea de Valencia, Borja Mercado Casares, subraya a EL ESPAÑOL que su presencia en esta época del año indica que su ciclo de aparición está cambiando. Un fenómeno que este especialista en hidrozoos sospecha que "puede deberse al calentamiento global, debido a que su ciclo vital está muy ligado a la temperatura del agua".

Esto es algo que también ocurre con las medusas comunes. De hecho, una investigación realizada en la revista Marine Pollution Bulletin, explica que las medusas son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura, y cuenta que su proliferación está directamente relacionada con el calentamiento global.

Varias medusas huevo frito, muy comunes en el Mar Menor. iStock

Al parecer, ocurre lo mismo con estos hidrozoos. Y es que estos seres acuáticos suelen aparecer en primaveras. "Son organismos muy peculiares y se sabe muy poco de ellos", amplía el oceanógrafo. "Su ciclo de vida es muy explosivo porque a lo mejor hoy aparecen en Calblanque y mañana ya no están".

Pregunta: ¿Cómo es el ciclo de vida de estos animales?

Borja Mercado Casares: Es un ciclo metagénico. La velella que vemos en las costas no es un organismo único, sino una colonia de pólipos flotantes, eso es la vela que observamos en las playas. Las patitas o tentáculos que hay bajo esta son los propios pólipos.

Estos pólipos se van desarrollando hasta que se convierten en una especie de medusas que se desprenden de la vela. Estas sueltan los gametos al agua y generan una larva, que se convertirá en otro velerito que tendrá más pólipos, repitiendo así el proceso.

Una persona sostiene dos medusas velero en 2021 en una playa La Manga. Ecologistas en Acción

Así, el profesor universitario recalca que estos organismos no son peligrosos en absoluto para los bañistas. Su dieta se basa en zooplancton, y su impacto en el ecosistema "es algo que no está muy estudiado debido a lo imprevisible que puede ser su aparición".

Conocidos en Murcia

Estos gelatinosos invertebrados se desplazan sobre todo a través de las corrientes marinas y el viento. Su tamaño suele ser muy reducido, cabiendo perfectamente varios de ellos en la palma de una mano. Pese a su rareza, el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Pedro García Moreno, explica a este diario que los veleros son una especie que aparece "con cierta frecuencia" en las costas de la Región.

"A veces su aparición va asociada a ciertos vientos que hacen que lleguen en mayor número, pero es un hecho raro". Moreno detalla que la llegada al litoral de estos animales acuáticos se asocia también "a la presencia de otras especies que se alimentan de ellos, como el pez luna".

Una foto de archivo de un pez luna. LeoPatrizi / Istock

De hecho, el director de ANSE amplía que en los últimos años han podido documentar apariciones "de muchos miles de ejemplares, principalmente en primaveras". La llegada de estos particulares organismos a las playas del Parque Regional de Calblanque ha coincidido con el avistamiento de estos seres acuáticos en otros puntos de España, como Ibiza.