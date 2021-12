Las 17 grandes firmas de las 17 primeras semanas de ENCLAVE ODS

El último trimestre de 2021 ha estado marcado por el nacimiento de ENCLAVE ODS, una apuesta informativa por la sostenibilidad y los derechos humanos que desde septiembre no ha dejado de crecer. Y si algo distingue a este vertical de EL ESPAÑOL desde el primer día –y seguirá haciéndolo en los venideros– es la calidad de nuestros artículos en general, y los de opinión en particular.

Articulistas de relevancia nos acompañan a diario desde nuestros primeros pasos. Ahora que el año en que ENCLAVE ODS nació queda atrás, he aquí un breve resumen cronológico de 17 firmas –como semanas llevamos en activo y Objetivos de Desarrollo Sostenible existen– que ponen el sello de calidad y pluralidad a esta publicación. Un brindis a los 365 nuevos días que tenemos por delante y que, sin duda, estarán llenos de grandes firmas e información y análisis de calidad.

1. Félix Bolaños

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la sección de Opinión de ENCLAVE ODS. En su columna, Bolaños hace un repaso por las iniciativas llevadas a cabo desde el Gobierno para, como él mismo asegura, situar a España "a la vanguardia del cumplimiento de este contrato social mundial para el siglo XXI, basado en la responsabilidad y la solidaridad con las generaciones futuras".

2. Iñaki Ereño

En su artículo, el CEO del Grupo Bupa pone sobre la mesa un concepto que en los dos últimos años ha cobrado un valor especial: el bienestar humano depende sobremanera del medio natural. Además, Ereño asegura que, para conseguir que salud y planeta caminen de la mano, "la digitalización y la sostenibilidad son los fundamentos sobre los que vamos a reconstruir nuestra economía y generar empleo y oportunidades de prosperidad".

3. Beatriz Corredor

La presidenta del Grupo Red Eléctrica hace un todo un alegado en pos de la posidonia, esa pequeña joya de la biodiversidad que florece –o debería hacerlo– en el Mediterráneo. Para su protección, el papel de las empresas es imprescindible. Por ello, Corredor le otorga a la compañía que lidera un objetivo más que ambicioso: "Queremos liderar una transformación social competitiva que haga compatibles nuestros resultados económicos con tener un impacto positivo", escribe.

4. Guillermo Fernández Vara

En un año fuertemente marcado por la pandemia de la covid-19, no cabe de extrañar que la salud se coloque en el centro del debate. Ni tampoco que el presidente de la Junta de Extremadura haga hincapié en los retos que quedan por delante para cumplir con la Agenda 2030 y evitar catástrofes sanitarias y medioambientales peores. Ahora, escribe Fernández Vara, "se nos ofrece un tiempo para remangarnos y entender que puede haber una oportunidad para reconectar con la gente", y hacerlo en clave de ODS.

5. Antonio Huertas

El presidente de MAPFRE aprovecha su artículo para hacer un llamamiento a las alianzas que tan importantes son para los ODS. Porque "el virus ha paralizado durante meses el planeta en todos sus aspectos, pero estamos a tiempo de acelerar y aprovechar al máximo esta década de acción", escribe Huertas. Desde la compañía que lidera, asegura, ya se han puesto manos a la obra. Ahora, sólo queda subir a bordo a los que aún no lo han hecho.

6. Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid también quiere unir su voz a al grito mudo del planeta, que nos pide –o, más bien, exige– la descarbonización de nuestras economías y la protección de la naturaleza. Y la comunidad autónoma que Díaz Ayuso lidera pretende abanderar esa transición hacia un mundo más sostenible. Porque "si logramos que sea efectiva, no sólo mejoremos la calidad del aire, sino que, además, reduciremos costes ante los nuevos escenarios climáticos adversos"

7. Emiliano García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha pone de relieve en su artículo algo que algunos líderes, a veces, olvidan: "Los ODS constituyen un programa de gobierno universal que respeta la diversidad, la autonomía, la libertad y la diversidad, pero llama a la colaboración, el entendimiento y el intercambio justo a partir de una explotación racional de los recursos naturales". García-Page no quiere perder la oportunidad para recordar que la apuesta por la revitalización del medio rural es fundamental para que esa hoja de ruta para los líderes locales, nacionales e internacionales se cumple.

8. Juanma Moreno Bonilla

Como asegura el presidente de la Junta de Andalucía, la riqueza cultura y patrimonial andaluza es difícil de igualar. Pero para conservarla, es necesaria una Revolución Verde inspirada por el espíritu medioambiental de la Agenda 2030. Esta tiene dos ODS como ejes principales: el agua y la energía. Moreno Bonilla lo justifica: "La primera, como necesidad; la segunda, como oportunidad". Las dos, apunta, han de ser pilares cruciales de un compromiso inquebrantable con el planeta.

9. Juan Manuel Serrano

El presidente de Correos alerta en su texto sobre el déficit ecológico en el que nos encontramos desde verano. El planeta no da más de sí; sus recursos naturales, limitados, no se pueden regenerar en el mismo año. La solución, para Serrano, pasa por que las empresas se hagan con el timón de la protección de la Tierra. La descarbonización y la transición hacia modelos productivos más sostenibles pasan por la responsabilidad y el despertar de una conciencia ambiental que ya no se puede apagar.

10. Miquel Iceta

El ministro de Cultura y Deporte reivindica el poder de la cultura para pavimentar, de manera transversal, el camino hacia la igualdad de oportunidades que marca la Agenda 2030. No podemos olvidar, escribe Iceta, que "la cultura es un instrumento para el progreso social". Y como tal, tiene cabida en todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a pesar de no contar con un número propio.

11. Enriqueta Chicano Jávega

La ya presidenta del Tribunal de Cuentas asume la necesidad de que todas las instituciones, incluida la que preside, ondee la bandera de los ODS y la Agenda 2030. Porque el camino del desarrollo sostenible ya está trazado, y requiere de la implicación de todos los actores de la sociedad. Por eso, escribe Chicano: "Nos corresponde a todos garantizar que el viaje llegue a puerto y que los resultados sean irreversibles".

12. Luis Planas Puchades

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación advierte de las consecuencias, tanto económicas como medioambientales, de despilfarro de alimentos. Una práctica que sólo se podrá frenar si empresas, productores, distribuidores, gobiernos y consumidores trabajan juntos. Para ello, Planas pone de relieve el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que, asegura, marcará la diferencia.

13. Reyes Maroto

"Hay que ir abandonando la idea de medir el éxito turístico por el número de turistas", asegura la ministra de Industria, Comercio y Turismo. En cambio, deberíamos hacerlo por el gasto turístico y la estancia media. Las medias tintas no existen para Maroto: el futuro del turismo en España pasa, sí o sí, por la sostenibilidad en todos los ámbitos. Para ella, 2022 será el año de recuperación para el sector español, pero sobre todo será el año de construir el turismo de futuro, de calidad, sostenible, digital, inclusivo y seguro.

14. José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno dio la bienvenida a la cumbre del clima de Glasgow, celebrada el pasado mes de noviembre, con un artículo en el que alaba esas instituciones que trascienden la tradicional organización de los Estados-nación, como Naciones Unidas. Con un análisis certero de los retos a los que se enfrenta la ONU, Rodríguez Zapatero recuerda que la COP26 fue "la cita más decisiva para la imprescindible rectificación de la historia de nuestra relación con el planeta".

15. Iñaki Peralta

El consejero delegado de Sanitas vuelve a hacer referencia a la cita climática celebrada en Reino Unido. "Tras la COP26, es momento de reflexionar, analizar e intervenir en aquellas cuestiones en las que todavía tenemos mucho por hacer", escribe. Peralta se refiere a la capacidad del sector privado para acelerar la consecución de la Agenda 2030 y de devolverle la salud a las personas y a la Tierra.

16. José Aljaro

"Caminemos juntos hacia la descarbonización de la movilidad. Preservemos el planeta y el desarrollo sostenible de las sociedades futuras". Con estas palabras, el CEO de Albertis concluye un artículo que visibiliza la necesidad real de descarbonizar nuestras vidas. Una transición que, argumenta Aljaro, empieza por la manera en la que nos desplazamos. Así se define la revolución del asfalto que defiende e impulsa su compañía.

17. Francisco Reynés

En su artículo de opinión, el presidente de Naturgy analiza cómo ha cambiado la visión de los negocios en las últimas décadas. Hoy, recuerda Reynés "el enfoque ha pasado de un capitalismo de shareholders a uno de stakeholders", lo que hace que las empresas tengan que aportar beneficios no sólo a sus accionistas, sino también a la sociedad en general. La sostenibilidad, apunta, debe estar en el corazón de las compañías energéticas para que el futuro sea de todo.

