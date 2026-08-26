La Subdelegación del Gobierno niega que exista inseguridad en Toledo: "Que no se dude del trabajo de la Guardia Civil"

El subdelegado del Gobierno de España en Toledo, Carlos Ángel Devia, ha asegurado que la oleada de comentarios sobre situaciones de inseguridad en la provincia "no se corresponden con la realidad" y generan "una alarma injustificada entre la población, pudiendo atraer a los delincuentes".

"Esta Subdelegación del Gobierno no va a permitir nunca que se ponga en duda el trabajo que hace la Guardia Civil", ha expresado, a la vez que ha destacado su "dedicación, sacrificio, esfuerzo, profesionalidad y compromiso".

Durante la Junta Local de Seguridad de Oropesa por las fiestas patronales, Devia ha destacado que se trata de "uno de los municipios de la comarca donde la delincuencia ha disminuido".

Además, se ha referido a los 21 municipios que integran la demarcación policial de la Campana de Oropesa. En cinco de estas localidades se ha registrado un incremento global de la delincuencia del 8 %, "concentrado en julio y agosto, meses en los que aumenta la población".

"Los delitos contra el patrimonio han disminuido, mientras que se ha producido un incremento de determinados delitos contra las personas, como amenazas, lesiones o reyertas", ha indicado.

Por ello, ha instado a los alcaldes de la comarca a utilizar los mecanismos de coordinación disponibles y a convocar juntas locales de seguridad en los municipios que cuentan con Policía Local o comisiones locales de seguridad en aquellos que no disponen de este cuerpo.

"Son los alcaldes quienes solicitan y convocan estos órganos, que permiten compartir información, conocer con precisión la evolución de la delincuencia y acordar las actuaciones necesarias en cada localidad", ha explicado.

No obstante, ha señalado que la Subdelegación del Gobierno está abierta a cualquier reunión, sugerencia o consulta de los responsables municipales.

Un grupo organizado

Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, José María Gil Armario, ha explicado que varios hechos significativos registrados a finales de julio se atribuyen a un grupo organizado e itinerante procedente de núcleos de población cercanos y que continúan bajo investigación.

"La actuación de la Guardia Civil se centra en la investigación y en las patrullas de seguridad ciudadana. No se considera necesario establecer un dispositivo especial ni un refuerzo superior al que ya se está realizando", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de denunciar todos los hechos delictivos y de trasladar cualquier información que pueda resultar útil para las investigaciones.

Por último, ha recordado que la Guardia Civil presta atención operativa durante las 24 horas ante cualquier incidencia a través del 062 y mediante patrullas distribuidas funcionalmente para atender los distintos núcleos operativos.

"Es una organización consolidada y diferente de la atención al ciudadano que se presta en los acuartelamientos. A estos medios se suman instrumentos como la cita previa y la denuncia telemática", ha explicado.

Críticas de los alcaldes

Las palabras de Devia llegan tras la publicación en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha de una entrevista con el alcalde de Gálvez, Manuel Fernández, en la que se suma a las críticas del mundo rural por la sensación de inseguridad.

El regidor ha asegurado que la gente está indignada con el hecho de que en la zona de los Montes de Toledo solo haya una pareja de la Guardia Civil, para entre 18 y 30 pueblos.

"Estamos acostumbrados a que hubiera un cuartel en cada pueblo y que en ese cuartel hubiera diez y hasta 12 guardias. Ahora muchos de esos cuarteles están cerrados o se abren un día a la semana", ha afirmado.

Unas críticas a las que se suman los alcaldes de las localidades toledanas de Los Navalucillos, San Martín de Pusa y Retamoso de la Jara, que han promovido una recogida de firmas entre sus vecinos para exigir a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha más presencia de Guardia Civil.

Los regidores denuncian un aumento de la delincuencia y la proliferación de inseguridad en sus municipios. Y a finales de julio ya entregaron más de 1.500 firmas.

Esta situación también fue denunciada a este medio por Raúl, un padre de familia y empresario que ha sufrido hasta tres robos seguidos de madrugada en su casa de campo, ubicada entre El Puente del Arzobispo y Alcolea de Tajo.

"Cada noche le toca a un pueblo: esta noche ha sido Herreruela y Calzada de Oropesa. Es pánico lo que tenemos. Cuando te levantas por la mañana dices: a ver dónde ha tocado hoy", relataba Raúl en un vídeo subido a redes sociales.