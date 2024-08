La Catedral de Toledo luce en todo su esplendor para cumplir con la tradición de beber de los botijos

Como cada 15 de agosto, festividad de Nuestra Señora del Sagrario, los toledanos han cumplido con la tradición de beber el "agua milagrosa de la virgen" de los botijos dispuestos en el claustro de la Catedral Primada.

Sin restricciones sanitarias, como ya ocurrió el año pasado, la celebración se ha llevado a cabo con normalidad y favorecida por un respiro en las temperaturas que ha propiciado una mañana bastante agradable dentro de los rigores de esta época del año. Esta tregua ha llevado a cientos de toledanos y visitantes a pasarse por la Seo para cumplir con la costumbre más arraigada en la celebración del día de la patrona.

Su origen se sitúa en el siglo XVII y tiene que ver con la finalización de las obras de la capilla de la Virgen del Sagrario. A modo de celebración, se declararon ocho días de fiestas por acción de gracias en los que las autoridades catedralicias tuvieron que repartir agua del aljibe del templo -al que se le atribuyen propiedades milagrosas- para combatir el intenso calor.

Los actos religiosos en honor a la Virgen del Sagrario comenzaban con la misa pontificial oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. Una celebración en la que han estado presentes el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón y el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, entre otros.

"Agua milagrosa"

Velázquez no dejaba pasar la oportunidad para felicitar a todos los toledanos en el "día grande de su patrona y protectora" y les animaba disfrutar de este día y "de los días de fiesta que quedan por vivir en la ciudad". Una festividad que ha definido como "muy querida" por los ciudadanos y que no puede entenderse sin el gesto de beber el agua de la virgen, "tan milagrosa y que durante años, como consecuencia de la pandemia, no hemos podido disfrutar".

En este sentido, el alcalde ha querido destacar el valor de conservar las tradiciones, sobre todo, en una ciudad como Toledo "con un legado de historia maravilloso, ciento de años de tradición, que hoy vuelven a ponerse al servicio de los ciudadanos".

Velázquez ha agradecido durante su intervención la labor que realizan en este día los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, personal sanitario, Protección Civil, voluntarios y trabajadores del Ayuntamiento, para "garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos y además, permiten que podamos disfrutar de este día sin incidentes".

Padilla y la importancia "rememorar emociones"

Por su parte, la consejera Portavoz, Esther Padilla, ha felicitado, en nombre del Gobierno del presidente García-Page, "a los toledanos y toledanas que hoy se acercan en el día de la Virgen del Sagrario a vivir su fe, a vivir también esta tradición de Toledo y a rememorar emociones".

En un día en el que muchos pueblos de Castilla-La Mancha están de fiesta, ha recordado que "todas las festividades al final nos recuerdan motivos de familia, de entorno, de momentos importantes en nuestra vida. Y creo que es una manera de vivir en comunidad, de vivirla en conjunto".

Padilla ha señalado la importancia de mantener vivas las tradiciones, puesto que supone "una manera de recordar que unidos y unidas todos somos más fuertes" y ha invitado a toda la gente que no es de Toledo a que "venga a conocer también esta bonita tradición" aprovechando el puente de agosto.

Además, la consejera ha participado en el tradicional acto de bebida de agua de los botijos de la Catedral, una tradición de la que, un año más, han formado parte miles de toledanos, toledanas y visitantes. Una práctica que desde el pasado año ya se vuelve a realizar con total normalidad tras la pandemia.

Núñez felicita a los más de cien pueblos en fiestas

Por último, el presidente regional del PP, Paco Núñez, tras felicitar al más de un centenar de localidades de Castilla-La Mancha que están en fiestas, ha dicho que con las mismas se pone en valor y se resaltan las tradiciones de la comunidad autónoma.

"Castilla-La Mancha es una tierra rica en tradiciones, en costumbres y en conseguir que poniendo en primer plano aquello que nos ha hecho únicos, nuestra idiosincrasia, nuestro ADN, lo que hemos heredado de nuestros abuelos, haga de cada lugar un momento único y yo creo que eso es muy importante mantenerlo", ha asegurado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Por ello ha aprovechado este 15 de agosto para recalcar que es importante "proteger y potenciar" las tradiciones, algo "fundamental" para que "no perdamos lo que somos, lo que es cada pueblo y toda esa gente que trabaja para que sea importante el Día de la Virgen en cada pueblo, con el fin de mantener nuestras tradiciones y mantener vivo lo que somos".