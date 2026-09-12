El entorno de Page desafía a Sánchez por la financiación y alimenta una posible rebelión socialista en el Congreso

El rechazo de Castilla-La Mancha al nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC ha empezado a proyectarse sobre el Congreso.

El entorno político del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, alimenta la posibilidad de que los diputados socialistas de la región puedan romper la disciplina de voto en la Cámara Baja si la reforma es aprobada en el Consejo de Ministros y avanza sin cambios en su tramitación parlamentaria.

La opción no se ha planteado todavía como una decisión adoptada por el PSOE de Castilla-La Mancha ni como una instrucción formal a sus parlamentarios. Pero dos voces relevantes del ámbito socialista regional han dejado abierta esa puerta en los últimos días: el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido.

El movimiento se produce después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobara la propuesta el pasado 4 de septiembre con los votos favorables de Cataluña y Canarias y el voto de calidad del Ministerio de Hacienda. Castilla-La Mancha votó en contra, al igual que Asturias y las comunidades gobernadas por el PP.

Antes, el Consejo de Ministros

El modelo aún no ha llegado al Congreso. Antes deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y, posteriormente, iniciar su tramitación parlamentaria. La reforma encara así una fase decisiva en la que el Gobierno tendrá que convertir el acuerdo alcanzado en el CPFF en un proyecto con recorrido legislativo.

En Castilla-La Mancha, la posición oficial es de rechazo frontal. Page ha calificado la propuesta como "el modelo más insolidario, más injusto, más desigual de la democracia española" y ha cuestionado que el Gobierno haya negociado con ERC un sistema que, a su juicio, rompe la igualdad entre territorios.

El Ejecutivo regional sostiene que la reforma beneficia a Cataluña y puede dejar a Castilla-La Mancha en una posición especialmente perjudicada en términos relativos, pese a que el Gobierno central calcula que la comunidad recibiría más recursos con el nuevo sistema.

"Tendrán que votar en conciencia"

Tras la reunión del CPFF, Ruiz Molina dejó en manos de los diputados la decisión sobre su voto cuando la reforma llegue al Congreso. Su apelación a que los parlamentarios voten "en conciencia" fue interpretada como una invitación a no dar por descontado el respaldo de los ocho diputados socialistas elegidos por Castilla-La Mancha.

La misma idea ha sido desarrollada este viernes por Pablo Bellido en una entrevista en el programa Parlamento de RNE. El presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE de Guadalajara ha reclamado que se conceda libertad de conciencia a los diputados socialistas si el modelo se somete a votación, al considerar que es "inaceptable" y que "suspende en socialismo y en españolidad".

Bellido ha recordado que fue diputado nacional y que siempre respetó la disciplina de grupo, pero ha descrito la propuesta como "una verdadera traición" a los valores del PSOE. "Yo, desde luego, tengo muy claro que eso no lo podría votar", ha sentenciado.

"Con esto no se juega"

El presidente de las Cortes ha expresado su deseo de que el modelo sea descartado antes de llegar al Congreso. Si no ocurre así, ha defendido que los diputados puedan votar según su criterio y ha pedido a los parlamentarios socialistas que hagan llegar a Pedro Sánchez el rechazo que existe en Castilla-La Mancha.

"No podemos permitir que, por permanecer unos meses más en La Moncloa, se salten por los aires todas las costuras de nuestro proyecto político", ha advertido.

Bellido ha mostrado su confianza en que todavía puedan "convencer al Gobierno de que esto es inaceptable" y en que los diputados del PSOE "le hagan ver al presidente del Gobierno que con esto no se juega, que nos presentamos respetando nuestra tradición política socialdemócrata de defender la igualdad".

También ha citado al diputado nacional guadalajareño Alberto Rojo, de quien ha recordado que en otras ocasiones "ha conseguido que algunos debates, absolutamente injustos, se hayan parado a tiempo".

Bellido ha rechazado que se "compre la hoja de ruta" de un independentismo que, según ha afirmado, "lo que quiere es destruir España". "España se empieza a destruir si se destruyen los cimientos de la igualdad", ha sostenido, antes de reclamar que se opongan también "el resto de fuerzas progresistas".

La reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde hace más de una década, debe superar todavía el Consejo de Ministros y después buscar una mayoría parlamentaria. Mientras ese recorrido no se complete, Page y su entorno mantienen el rechazo al modelo y dejan abierta una posibilidad de alto voltaje político: que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha no acaten la disciplina de voto si consideran que la financiación pactada con ERC vulnera los principios de igualdad y solidaridad que dicen defender.

Aunque Paco Núñez, líder del PP de Castilla-La Mancha, lleva meses reclamando al presidente castellanomanchego que ordene a los ocho diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha apoyar una moción de censura instrumental contra Pedro Sánchez y facilitar así unas elecciones generales, Page siempre ha rechazado esa opción.

La respuesta de Page ha sido hasta ahora inequívoca: no está dispuesto a promover una rebelión de los parlamentarios socialistas contra la dirección federal del partido. En palabras del propio presidente castellanomanchego, no va a "invitar al transfuguismo".