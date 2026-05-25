Castilla-La Mancha despedirá mayo asándose de calor: se esperan temperaturas de hasta 38 grados y noches tropicales

Todavía quedan varias semanas para que comience el verano, pero ya ha llegado la hora de sacar el bañador y preparar la crema solar. Castilla-La Mancha afronta una recta final de mayo completamente estival, con temperaturas más propias de julio o agosto que de plena primavera y un calor que dejará registros asfixiantes en buena parte de la región.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las máximas superarán los 30 grados durante toda la semana en las cinco provincias castellanomanchegas.

El episodio alcanzará su punto álgido el próximo fin de semana, cuando Toledo llegará hasta los 38 grados tanto el sábado como el domingo, mientras que Ciudad Real alcanzará los 36.

El calor no dará tregua tampoco por la noche. Las mínimas previstas en ambas provincias serán de hasta 22 grados, lo que provocará las primeras noches tropicales del año en Castilla-La Mancha y hará complicado dormir sin ventilador o aire acondicionado.

El fin de semana se espera un ambiente plenamente veraniego en toda la comunidad autónoma. Las previsiones apuntan a máximas de 31 grados en Cuenca, 34 en Guadalajara, 35 en Albacete, 36 en Ciudad Real y hasta 38 en Toledo.

La situación coincide con el aviso lanzado por Meteored, que ha advertido de un episodio de calor "muy anómalo" para finales de mayo, con valores "más propios de plena canícula".

Valores muy cálidos

El portal meteorológico ha destacado que muchas capitales del interior superarán fácilmente los 35 ºC y algunas podrían rozar los 38 o 39 ºC, lo que se considera "valores considerados cálidos incluso para el verano".

Según las previsiones, Badajoz podría acercarse a los 40 ºC, mientras Sevilla rondará los 39 ºC durante varios días consecutivos. Córdoba, Toledo y zonas del valle medio del Ebro también registrarán temperaturas muy elevadas.

De cara al fin de semana también podrían aparecer tormentas más intensas en algunas zonas del interior peninsular.