Feijóo vincula la apuesta por Montero en Andalucía con el control interno del PSOE: "Sánchez no quiere otro Page"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a referirse a Emiliano García-Page como antítesis de Pedro Sánchez dentro del PSOE. El líder de la oposición cree que el presidente del Gobierno trata de evitar la proliferación de barones autonómicos díscolos y contrarios a Ferraz, una actitud que caracteriza al jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha.

Durante una intervención en un acto de precampaña del PP celebrado este miércoles en la localidad de Lepe (Huelva), Feijóo se ha preguntado por las razones de la candidatura de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía. "¿A qué viene Montero? A que a Sánchez no le salga un Page en el PSOE de Andalucía", ha comentado.

Desde el PP creen que la exministra de Economía se ha presentado como cabeza de cartel de los socialistas para el 17-M "de mala gana". Aunque "ha dicho que viene para hacer un favor a los andaluces", ha comentado Feijóo, Montero mantiene su acta de diputada en el Congreso.

La probable reelección de Juan Manuel Moreno y la casi segura suma de la derecha anulan buena parte de las opciones electorales del PSOE, un escenario que anticipa que Montero pegue la "espantada" tras los comicios y regrese a Madrid, donde ha también sido vicepresidenta primera del Gobierno en la última legislatura.

Según Feijóo, la apuesta de Ferraz por Montero solo busca "guardarle el territorio" al presidente del Gobierno y evitar el surgimiento de un contrapoder interno en el seno del partido.

La sintonía entre Feijóo y Page se ha materializado en diferentes momentos y asuntos. Desde Génova han valorado la disposición del toledano contra Moncloa y Ferraz en temas como la amnistía, la financiación autonómica o los casos de presunta corrupción que rodean a los círculos de Sánchez.