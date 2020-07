La confesión de Josep Pedrerol a Ibai sobre cómo ponerse a dieta

Ibai Llanos se ha convertido en todo un personaje en las redes sociales y, además, uno de los favoritos de los usuarios de estas. Buen humor y sin pelos en la lengua son dos de sus señas de identidad, aunque buen humor no es el que ha mostrado en el inicio de un nuevo vídeo publicado en YouTube.

En él se le puede ver quejándose de su comida: calabacín con gambas. Y es que en este espacio dedicó un tiempo a las dietas. Por este motivo acabó llamando a Josep Pedrerol. De entre toda su agenda, Ibai eligió el número del periodista catalán y para la sorpresa, incluso la suya propia, este le cogió el teléfono.

El youtuber se mostró sorprendido y Pedrerol le dijo después de conocer el motivo de la llamada que igual después se la devolvía: "Te voy a llamar después que estoy haciendo dieta yo también". Las risas estaban aseguradas entre ambos y aunque breve, el encuentro telefónico fue memorable.

Un consejo para la dieta le pidió Ibai Llanos y el conductor de El Chiringuito de Jugones respondió que no es el "más recomendable" para dar consejos de dietas. "Diviértete, sonríe a la vida. Ya está. Esa es la mejor dieta que hay", continuó Josep Pedrerol en su breve intervención.

Dieta... difícil de seguir

El presentador de Hoy no se sale lleva ya varias semanas haciendo dieta e incluso ha reconocido que se la ha saltado. Fiel a su palabra, de ello dejó prueba en su cuenta personal de Twitter: "He salido a cenar fuera. Me he saltado la dieta. Toca pagar mi multa correspondiente. 50 euros a uno de los que interactué con este tuit. No volverá a pasar".

De hecho, Ibai ha demostrado ser un hombre de palabra y en la famosa red del pajarito azul ha anunciado cuál de sus seguidores se llevaba esa penalización suya de 50 euros por saltarse la dieta. "No te lo gastes en drogas o en algo ilegal. Ante todo, vida sana", ha bromeado en su publicación.

Otra de las apuestas que ha realizado recientemente tiene que ver también con un cambio físico, con su pelo. "No me voy a cortar el pelo hasta el año que viene. Recordadme subir una foto de mi pelo el 1 de enero de 2021", ha asegurado el vasco en sus redes sociales.

Ibai Llanos atesora en Twitter casi dos millones de seguidores. Razones para hacerlo sobran. Contenidos divertidos y reflexiones naturales que no dejan indiferente a nadie como "buenos días a todos les deseo que pasen un excelente día lleno de sudor y mala hostia gracias a los 226 grados actuales de nuestro país, disfruten", "no vuelvo a decir que un año va a ser la hostia en la puta vida" o "he tenido durante tantos meses el hábito de levantarme tarde que ahora que madrugo lo único que hago por las mañanas es perder el tiempo hasta la hora de comer, ¿qué cojones se supone que hay que hacer? ¿Vosotros también os quedáis mirando el techo y ya? Hacedlo es muy divertido".

[Más información - Ibai Llanos y la polémica con Bale: "Va a ganar una Liga cobrando un pastizal y sin jugar"]