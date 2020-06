Pedrerol: "Qué suerte tiene el Real Madrid, cualquiera querría un líder como Sergio Ramos"

Josep Pedrerol abrió El Chiringuito de Jugones de este miércoles con el triunfo del Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano ante el Mallorca que le mantiene como líder de La Liga. La actuación de Sergio Ramos volvió a ser trascendental y, con un golazo de falta, certificó la victoria de los de Zinedine Zidane. Su liderazgo está siendo vital de cara a la consecución de este campeonato para el presentador del programa de MEGA.

"Lo de Ramos... cualquier equipo querría tener en su equipo un líder como Sergio Ramos. A parte de que tengas a Cristiano, a Hazard, a Bale, a Messi, a Suárez... un líder como Sergio Ramos. Qué suerte tiene el Real Madrid. Sergio, creo que te has ganado un año más de renovación", destacó la cara visible de El Chiringuito por esa actuación ante el Mallorca.

El central blanco ha acaparado toda la atención tras este triunfo también por sus palabras en las que defendió al Real Madrid de toda la polémica arbitral que rodea al equipo en los últimos días. Ramos dejó claro "que la gente no se monte películas" y cree que "todo el ruido que se genera es porque somos líderes, antes no se hablaba tanto". Pedrerol alabó estas palabras del capitán blanco que no se esconde después de que no se destaque el estado de forma de la plantilla.

️"Cualquier EQUIPO QUERRÍA tener en sus filas a un LÍDER como @SergioRamos", @jpedrerol en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/T7YEr5sd2Q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 25, 2020

Tampoco pasó desapercibido el partido de Vinicius. "Que Vinicius sea el mejor del partido en los últimos dos partidos llama la atención. Queremos saber si está ensayando el disparo a puerta. Ha metido un gol, bonito gol, y ha estado a punto de marcar el segundo, mejor todavía. Empieza a tener gol, quiero saber si Zidane le está explicando cómo se tira a puerta", expuso Pedrerol.

El brasileño ha vuelto a dar muestras de su potencial con sus dos últimas actuaciones. Vinicius redondeó con el gol que abría el partido ese nivel que antes solía quedarse escaso por su mala fortuna de cara a portería. El extremo volvió a ser el más desequilibrante y salió al paso de un partido no tan afortunado tanto de Gareth Bale como de Eden Hazard.

La alternativa

En el invento que armó Zidane para suplir la ausencia de Casemiro, el francés colocó a los cuatro delanteros juntos (Bale, Hazard, Vinicius y Benzema). Si bien es cierto que el brasileño y el galés tenían que trabajar más defensivamente, la acumulación de delantero no fue una variante que llevara consigo una mejora sustancial de juego.

Pero, lo que es evidente, es que el galo tiene un amplio catálogo de posibilidades en ataque para seguir dando minutos a todos. La realidad que demuestran los partidos además es que están todos enchufados. Este miércoles Zidane pudo cambiar a todo el frente ofensivo para dar la alternativa a Mariano, Asensio y Brahím Díaz, dejando aún a Rodrygo Goes en el banquillo.

[Más información: Paco González: "Hemos convertido todo en 'El Chiringuito', solo hay forofismo deportivo"]