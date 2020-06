La anécdota de Pedrerol el último día de Mourinho en el Real Madrid: "Solo dormí una hora"

Este martes 2 de junio se cumplían siete años del último encuentro de José Mourinho como entrenador del Real Madrid. Después de alzar una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, el portugués dejaba una generación con una nueva mentalidad cuya herencia derivaría en esas cuatro Champions League en cinco años que volverían convertir al club blanco en el mejor de la década.

Josep Pedrerol vivió in situ el último día de Mourinho y desveló algunos momentos en El Chiringuito de Jugones, el programa de MEGA. "Siro López, José Antonio Luque y yo estábamos con Mourinho y sus ayudantes mientras que recogían las cosas del despacho. Le dije que quería hacerle una entrevista y me dijo que cuando se fuera a Inglaterra", expuso el presentador.

Finalmente esa entrevista llegaría antes de lo previsto por Josep. "Esa misma noche salí a tomar unas copillas y me acosté tarde. Cuando llevaba una hora en la cama, me llamaron y me dijeron: Nos la da ahora. Me duché rápido, hice las preguntas en el taxi y llegamos al hotel Mirasierra Suites", continuó desvelando el presentador de El Chiringuito.

También explicó que Mourinho les confesó antes de que ocurriera que un jugador se iba a borrar del último partido. "El día anterior nos contó cosas de lo que pasaba en el vestuario del Madrid muy llamativas. Me dijo: Ahora va a llegar el comunicado médico de un jugador que se va a borrar", sentenció Pedrerol mientras el resto de tertulianos también contaban sus anécdotas con el técnico portugués.

