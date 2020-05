La rajada de Pedrerol contra los "expertos de la Bundesliga" y la hipocresía de Twitter

El regreso del fútbol en Alemania convirtió las redes sociales en un auténtico hervidero de opiniones y emociones. España tenía ganas de volver a ver rodar la pelota sobre el césped de un estadio y alivió esa presión con lo que sucedió este fin de semana en la Bundesliga. Pero todo esto provocó que surgieran muchos expertos en el balompié del país germano, algo que Josep Pedrerol no ha pasado por alto.

El presentador de El Chiringuito de Jugones de MEGA fue muy crítico en el programa de este lunes. "Os confieso una cosa. Viendo las redes ayer, parecíais todos expertos en fútbol alemán. Seguro que la mayoría no habíais viso un partido de Alemania en vuestra vida. Pero, en las redes sociales os hacéis una foto con la tele y quedáis de lujo. Todo sea por subir seguidores. Ni dos jugadores de cada equipo", expuso Pedrerol.

También se dirigió a aquellos que dicen que esto no es fútbol o que el hecho de que no haya público en los estadios desvirtúa la competición. "Gustarnos, nos gusta más que haya gente en las gradas, que haya gente esperando en el autobús... es la pasión del fútbol, la pasión de la gente. No tenemos pasión, pero tenemos un balón rodando y once contra once", argumentó el presentador de El Chiringuito.

◘◘ "VIENDO las REDES parece TODOS seáis EXPERTOS en FÚTBOL ALEMÁN".



Así comenzó @jpedrerol #ElChiringuitoDeMEga pic.twitter.com/7OzN7JtEVF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2020

Hace unas semanas Josep Pedrerol y el resto de sus colaboradores regresaron al plató donde habitualmente transmiten el programa después de llevar la realización a través de internet durante la pandemia y el confinamiento por culpa del coronavirus.

[Más información: Edwin Congo, "negociador" del clan de la droga del médico de Maradona: "Era uno más en las reuniones"]