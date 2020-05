Edwin Congo, tertuliano de El Chiringuito y exjugador del Madrid, detenido en una operación antidroga

El exfutbolista, y en la actualidad colaborador de El Chiringuito de Jugones, Edwin Congo fue detenido a primera hora de la mañana este martes 12 de mayo en Madrid. Su detención es fruto de la operación contra una red de tráfico de cocaína. Después de prestar declaración en la Brigada Central de Estupefacientes, el exjugador fue puesto en libertad.

El periodista de La Sexta Manuel Marlasca ha publicado la noticia en su cuenta de Twitter, además de señalar que en total se han producido diez detenciones en España por el presunto delito de narcotráfico.

Congo formó parte de históricos equipos españoles durante su trayectoria como profesional. Valladolid, Levante, Sporting de Gijón o Recreativo de Huelva figuran en su biografía, además de su paso por el Real Madrid. Fue el club blanco el que dio al colombiano su primera oportunidad al otro lado del Atlántico.

Sin suerte en el Real Madrid

Su llegada al Santiago Bernabéu no fue la deseada para él y apenas llegó, se fue cedido al Valladolid. En Pucela tan solo hizo un gol en doce partidos. Su rendimiento no le hizo ganarse un billete de vuelta a Madrid y encadenó una segunda cesión, esta vez en el Vitória de Guimaraes. Allí tan solo estuvo seis meses y dio el salto al Toulouse, donde tampoco acabó de despuntar.

En la 2001/2002 volvió al Real Madrid para quedarse. Pero su suerte no cambió. Pese a formar parte de la plantilla que ganó en verano la Supercopa de España y al final de aquella temporada se hizo con la Champions League, La Novena, Congo no llegó a debutar en partido oficial con la elástica blanca.

Su trayectoria en el fútbol continuó y no fue hasta el 2014 cuando se pudo quitar la 'espinita' de jugar un partido defendiendo la camiseta del Real Madrid. Fue en un duelo amistoso entre leyendas del conjunto blanco y del Barcelona, en el que los merengues se llevaron la victoria con gol, precisamente, de Congo a pase de Luis Figo.

Sin embargo, Congo sacó notas positivas de su estancia en la casa blanca. "Nunca me sentí triste en el Real Madrid porque nunca perdí la ilusión de entrenar y me esforzaba el doble que mis compañeros. Por eso me mantuvieron seis años en el club. Gracias al Real Madrid cambié desde la manera de correr a la forma de pensar. Si uno juega al lado de Roberto Carlos, Zidane o Figo, algo se te tiene que quedar", dijo en una ocasión.

Rostro querido de la televisión

Fue en el año 2018 cuando El Chiringuito de Josep Pedrerol anunció el fichaje de Congo como tertuliano. De él destacaban su pasado como madridista, así como su participación con la selección de Colombia en dos ediciones de la Copa América (1999 y 2004).

Desde el primer momento, Edwin Congo se metió a los seguidores del programa de MEGA en el bolsillo. Su carácter y manera de ver el fútbol le convirtieron en uno de los rostros más queridos del espacio de las madrugadas deportivas. "Me hace muy feliz estar en el programa de fútbol más importante de España. Espero aportar todo lo que el fútbol me ha enseñado y siempre con sabrosura", comentó tras su fichaje.

Precisamente, la 'sabrosura' es una coletilla que ha hecho suya y por la cual le reconocen los fieles a El Chiringuito. Congo ha sabido reconvertirse en una figura de entretenimiento de la pequeña pantalla, no solo con opiniones, sino también con bailes y formando parte del equipo del programa en la liga de medios.