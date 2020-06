"Esto va a traer cola", el meme de 'El Chiringuito' que arrasa en las redes

El Barcelona ganó al Athletic, pero lo hizo llevándose críticas por la imagen dada sobre el terreno de juego. El conjunto azulgrana sumó tres puntos que fueron demasiado premio tras un partido de poco fútbol y en el que hasta Leo Messi pudo ser expulsado por una durísima entrada de plancha a Yeray. En El Chiringuito de Mega se mostraron muy críticos con la actuación del conjunto azulgrana.

En la tertulia deportiva analizaron los diferentes puntos que marcaron el partido y casi supusieron un susto para el Barça. Y atizaron a Quique Setién por su discurso victimista que profesa en sus comparecencias ante los medios de comunicación. Pero entre tanta crítica hubo tiempo para un toque de humor.

Los espectadores de El Chiringuito no pasaron desapercibida una imagen divertida que se 'coló' mientras analizaban el mapa de calor de Antoine Griezmann de su influencia en el partido ante el Athletic. La forma claramente hacía imaginar otra cosa, que ha sido comentada en las redes sociales y desatado las risas entre los tuiteros que siguen el programa.

Esto va a traer cola. pic.twitter.com/b2gDm13akF — Jesús Bengoechea (@JesusBengoechea) June 23, 2020

Por otro lado, Josep Pedrerol, presentador del programa, atizó con dureza al Barcelona por su partido contra el Athletic. Comentó desde las quejas por los arbitrajes y la plancha de Messi a Yeray hasta el discurso de Valverde. "Este Barça me da pena", clamó por la imagen del equipo azulgrana.

El desastre del Barça

"Ni VAR ni historias, vaya Barça. Valverde vuelve. Qué debe pensar Ernesto Valverde viendo esto tan patético del Barça...".

La plancha de Messi

"Te quejas mucho de que al Madrid le ayudan, llega la plancha de Messi... y ¿qué haces? ¿Te callas?".

Las quejas culés

"El victimismo es muy malo y sirve para esconder carencias, pero la gente ve, observa, analiza y no se cree todo lo que le venden".

"ESTE BARÇA ME DA PENA", el @jpedrerol MÁS DURO con SU BARÇA en el inicio de #ElChiringuitoDeMega ¡VENTE! pic.twitter.com/56eOV53ERW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2020

El Barça, fuera de forma

"Hay campañitas que no cuelan. No podían ni andar al final. Los jugadores del Barça no podían ni andar al final. A mi este Barça me da pena".

Buena imagen del Athletic

"El Athletic ha hecho su partido. Es verdad que con bajas titulares, pero ha hecho una muy buena primera parte".

La era Valverde

"Valverde tenía la sensación de que el vestuario del Barça estaba destrozado".

Respuesta a Setién

"¿Ansiedad con la clasificación? Como todos... ¡Que estás en el Barça, Setién!"