Soria, la realidad paralela del antimadridismo: ni hay Liga manchada ni acoso del VAR

El Real Madrid ganó al Athletic por la mínima en San Mamés, en un partido que decidió Sergio Ramos desde el punto de los once metros. La victoria del conjunto blanco no ha sentado bien a un Cristóbal Soria que publicó varios mensajes en Twitter con los hashtag #LigaManchada o #StopAcosoArbitral.

El colaborador de El Chiringuito puso el grito en el cielo después de que el VAR avisase a González González para que revisase un posible penalti de Dani García a Marcelo. Nada más ver las imágenes en el monitor, el colegiado señaló la pena máxima y es que el pisotón era muy claro.

"Hasta que no se retire un equipo del terreno de juego no se va a detener este acoso de los árbitros y del VAR para que los del 'Real de Madrid' ganen La Liga...", escribió Cristóbal Soria en su perfil de la famosa red social. Un mensaje al que más tarde le siguieron otros dos.

Penalti sobre Marcelo pitado tras consultar el VAR

Al exdelegado del Sevilla no le gustó esa primera decisión arbitral, así como tampoco que poco después ni el VAR ni González González interpretasen que había penalti en el otro área, esta vez por un pisotón de Sergio Ramos a Raúl García. El central del Real Madrid estaba yéndose para atrás y no vio al futbolista del Athletic. Tampoco el balón estaba en juego en esa zona, algo que dio como resultado que no se pitase nada.

Para Cristóbal Soria esto es un escándalo y así lo puso de relieve en Twitter poco después: "Si los Presidentes de los 19 equipos restantes que forman La Liga permiten que situaciones como estas se repitan una vez y otra y otra y otra y otra... También son responsables de que esta Liga este manchada y huela mal... ¡¡¡Muy mal!!!".

Anuncia su show

El siempre polémico tertuliano será uno de los protagonistas del programa presentado por un Josep Pedrerol que ya ha avisado que vayan "llorados" al plató. Pero Cristóbal Soria ha anunciado que va a llevar un cartel a El Chiringuito en el que pone "Liga manchada" e "Historia manchada".

Hoy me voy a presentar en @elchiringuitotv con este cuadro y me gustaría que por favor a las 00:00 de esta noche hagamos TT #LigaManchada #HistoriaManchada

Dale RT para que les pongamos la cara colorada pic.twitter.com/fZQuszkx7s — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) July 5, 2020

"Me voy a presentar en El Chiringuito con este cuadro", comenzó diciendo para después pedir un favor a sus seguidores: "Me gustaría que por favor esta noche hagamos Trending Topic #LigaManchada #HistoriaManchada". "Dale retuit para que les pongamos la cara colocarada", sentenció el andaluz.

Mientras, en el Real Madrid están felices con la nueva victoria, pero molestos porque se diga que si ganan La Liga será por los presuntos favores arbitrales. "No le damos mas importancia, lo dije el otro día, La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros, ni la va a perder otro equipo por eso. El que haya cometido errores debe hacer autocrítica, mirar a su jugadores, a su plantilla, no hay que darle ningún mérito. Los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan, otras no. No creo que hagan nada predeterminado", dijo el capitán tras el partido.

