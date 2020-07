Casillas y su imprevisto con el coche: "No es un gato, es un cocodrilo"

Iker Casillas comenzaba la semana con energía y con un mensaje para todos sus seguidores en Twitter a los que recomendaba una canción para cargar pilas y empezar con buen pie el lunes. Todo ello a la espera de que llegue la confirmación oficial de su regreso al Real Madrid como embajador.

Pronto se torció el principio de semana para la leyenda del fútbol español quien sufrió un percance con el coche, tal y como ha revelado él mismo en su cuenta personal de Instagram.

¡Que no salten las alarmas! Casillas ha tenido un pinchazo y ha tenido que cambiar la rueda de su coche. Puse buena cara al contratiempo poniendo el hashtag #megustanloslunes.

Buenos días a todos!!!

A por la semana con todas las ganas! #ElLunesSuenahttps://t.co/CoXdNvtfOt — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 27, 2020

"¡Buenos días a todos! ¡A por la semana con todas las ganas!", fue el primer mensaje del lunes, unas horas más tarde llegó el segundo solo a base de hashtags: "Me gustan los lunes. No es un gato, es un cocodrilo. 40 graditos no son nada. No había otro día. Me cago en...".

Lo más extraño es que minutos después de publicar el post en su cuenta de Instagram, el mensaje fue borrado. Lo que queda claro es que el lunes que con tanta carga positiva comenzó Iker, tuvo un pequeño revés.

Incluso a Codina le dio tiempo a comentar la publicación del que fuera su compañero en el Real Madrid. "Por lo menos lo llevas limpito...", escribió el exportero en un mensaje que acompañó con unos emoticonos llorando de risa. Pero después llegó la eliminación de la publicación.

El regreso de Casillas

El de Móstoles ha sido noticia en las últimas semanas, primero porque no pudo volver a los terrenos de juego y por conquistar un nuevo título como integrante de la plantilla del Oporto y después por una noticia relacionada con el Real Madrid.

Después de que se publicase que Iker Casillas se convertirá en el nuevo embajador del club, como en la actualidad son figuras como Roberto Carlos y Álvaro Arbeloa, regresando así su regreso a la casa blanca, fue el propio Emilio Butragueño el que prácticamente lo confirmó.

"Iker es una leyenda del fútbol mundial y del Real Madrid, todos le tenemos muchísimo cariño. Nos ha dado mucho en el terreno de juego y ya veremos lo que pasa, la temporada no ha terminado y ahora lo más importante es sacar el partido del City. Iker es un mito del madridismo", dijo el director de Relaciones Internacionales ante el micrófono de Movistar+.

Florentino Pérez e Iker Casillas

Tal y como adelantó EL BERNABÉU: "El presidente del Real Madrid ha querido que Casillas regrese porque le considera patrimonio del club blanco y es que es el segundo jugador con más partidos en la historia. Una unión que se hará oficialmente próximamente y que es el punto de partida en la nueva etapa del mejor portero de la historia de España en el equipo de toda su vida".

