Casillas no volverá a jugar con el Oporto: ni tiene contrato ni el visto bueno de los médicos

Iker Casillas no volverá a jugar con el Oporto. Ni tan solo un minuto que sirva como despedida. Todo lo que se había hablado, especialmente desde la afición del club luso, ha quedado en una mera ilusión. Desde la entidad han confirmado que esa retirada bajo palos que tanto gustaba al jugador es imposible.

El exportero español no tiene contrato con el Oporto, por lo que no puede ser inscrito para que le den el título de liga portuguesa y pueda celebrarlo como un jugador más. Pero, lo más importante, no cuenta con el visto bueno de los servicios médicos del club que ya le salvaron la vida detectándole su problema de salud.

Él, durante la celebración del campeonato que ganó el equipo de Do Dragao, recibió la ansiada pregunta de volver a jugar para poder despedirse como merecía. Y Casillas, cauto, dejó claro que, pese a sus ganas, todo dependía de más factores. "Depende también de los doctores y del club".

Ambas partes a las que hacía referencia Casillas se han pronunciado y no con un buen resultado para su futuro. En boca de Sérgio Conceição, entrenador del Oporto, "las personas que piden esto no tienen ni idea de lo que sucede". Según ha dicho el técnico en su última rueda de prensa, tajante, "Iker no puede jugar" y por varias razones.

Florentino Pérez e Iker Casillas

En primer lugar porque "no tiene garantías médicas para jugar" y, por si fuera poco, "no tiene contrato con el Oporto" a pesar de estar muy vinculado al club. La solución sería hacerle un contrato de corta duración, "por un día o un mes", pero la salud se impone ante todo.

"No es posible", ha recalcado el entrenador luso. "Las personas están mal informadas y luego crean este tipo de movimientos". Conceição cerró el tema de Casillas recordando que fue "muy importante" para todos ellos y, en caso de que vuelva al Madrid, su deseo es que "esté bien de salud" y que cuente con "suerte".

Iker, que puso como condición que todas las partes le permitieran jugar, ve así finiquitado su breve sueño de retirarse del fútbol profesional con el último equipo en el que disfrutó.

Regreso al Madrid

Iker Casillas ya tiene nuevo puesto y es cuestión de días que el madrileño lo confirme. El exportero regresará a la que fue su casa durante tantos años y donde hizo historia hasta convertirse en uno de los mejores guardametas del mundo. Casillas, tal y como adelantó EL BERNABÉU, se convertirá en nuevo embajador del Real Madrid.

Su función será muy similar a la de otras grandes leyendas del club que ostentan el mismo cargo. Roberto Carlos o Álvaro Arbeloa, por ejemplo, son algunos de estos nombres que se han unido al club, esta vez en la faceta de los despachos, desde que llegó Florentino Pérez.

Además, su incorporación reconcilia a Iker con el club y con parte de la afición. Tras su polémica salida del Real Madrid, Casillas deja atrás esa época en la que se podía notar cierta tensión con la entidad capitalina y, dentro de muy poco, comenzará a trabajar para el escudo que tantas veces defendió bajo palos.

[Más información - Qué fue de los campeones del mundo: de las aspiraciones de Casillas a las polémicas de Piqué]