Casillas volvió a pisar el césped 14 meses después y estudia con Oporto una retirada bajo palos

Iker Casillas volvió hoy a pisar el césped del Estadio do Dragão más de 14 meses después del infarto que le llevó a colgar los guantes para celebrar la 29ª liga del Oporto junto al resto de jugadores blanquiazules.

El español, que esta temporada no llegó a jugar a pesar de que fue inscrito en la competición, vio a su equipo vencer el 'clásico' contra el Sporting de Portugal (2-0) y saltó al césped tras el partido para festejar con sus compañeros.

"Hacía que no pisaba Do Dragão 14 meses. Al final uno se emociona con esto", dijo el portero en declaraciones a Porto Canal, ataviado con una sudadera del Oporto y una bufanda de campeón. Pese a no haber jugado un sólo minuto desde que sufrió un infarto de miocardio el 1 de mayo de 2019, Casillas no quiso perderse la celebración de su equipo.

Las palabras de @IkerCasillas en @FCPorto TV y @PortoCanalpt.



️ "Me siento campeón como portista, pero han sido ellos los artífices".



️ "Agradezco a todos los portistas que han lanzado ese movimiento (#IkerCampeão)".



️ "A mí me gustaría jugar ahora mismo". pic.twitter.com/ehZxwGQTpt — Fútbol Portugal (@FutbolPortugal) July 16, 2020

El español es muy querido por la afición del Oporto y un grupo de seguidores lanzó esta semana un movimiento en redes sociales para pedir que el guardameta fuese alineado al menos un minuto en lo que resta de temporada para poder apuntarse también el título de campeón.

"Me gustaría jugar ahora mismo", bromeó el español, que agradeció a los aficionados blanquiazules el cariño porque "son muchos años en el Oporto", aunque dudó de que pueda cumplir con la petición: "Por mucho más que dependa de mí también depende de los doctores y del club", explicó.

Casillas definió el campeonato actual como "raro": "Después del parón era difícil, pero los jugadores han estado muy bien y han sido merecedores de ser campeones", aseguró. El español, de 39 años, llegó al Oporto en el verano de 2015 y en cuatro temporadas sumó 156 partidos con los "dragones", con los que venció una Liga y una Superliga lusa.

Iker Casillas con el FC Oporto. EFE

¿Un adiós para Iker?

Sin embargo, las palabras de Casillas podrían no ir tan en broma. Tras la fiesta del Oporto, Eurosport desveló que tanto el club como el entorno del jugador estarían trabajando para que Casillas pudiera despedirse en el campo como futbolista. No habría ninguna barrera burocrática ya que tiene el alta médica y su ficha está en vigor.

Se manejan dos fechas. La primera sería el próximo lunes 20 de julio, contra Moreirense, en el que será el último partido del Oporto en Do Dragao esta temporada. La segunda, el 26 de julio contra el SC Braga en el último choque del curso liguero. La idea sería que Iker saltará de corto al campo en el tiempo de descuento y así tenga unos instantes para volverse a sentir futbolista antes de su adiós definitivo.

Locura en las calles

Varios miles de aficionados del Oporto salieron esta noche a la calle a festejar la Liga conquistada por el equipo pese a los llamamientos de las autoridades para evitar las concentraciones de personas.

La avenida de los Aliados, lugar habitual de celebración blanquiazul, fue el principal escenario de las celebraciones de los hinchas en la ciudad norteña, en las que se vieron algunas mascarillas. Parte de los aficionados decidieron recorrer la avenida en coche para respetar las normas de distancia social.

También se concentraron hinchas en las inmediaciones del Estadio Do Dragão, donde el Oporto venció al Sporting de Portugal por 2 a 0 y conquistó su 29ª Liga. La afición ya había acompañado durante la tarde la salida del hotel del equipo y su llegada al estadio, donde se reunieron cientos de personas.

Las celebraciones se extendieron a otras partes del país, como Lisboa, donde varias centenas de personas se concentraron en la céntrica plaza de Marqués de Pombal, lugar en el que el eterno rival, el Benfica, suele festejar sus títulos.

El alcalde de Oporto, Rui Moreira, había pedido a los aficionados del club que evitasen las concentraciones de personas debido a la pandemia de Covid-19: "La situación en la región está más o menos controlada, pero no está neutralizada", dijo. Una recomendación a la que también apeló la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal, país que suma 47.426 contagiados por coronavirus, 375 en las últimas 24 horas.

