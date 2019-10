Messi y las travesuras de su hijo Mateo: "Se nos está yendo de las manos, es un 'malparido'"

Lionel Messi está muy unido a su familia. Es uno de los grandes pilares de su vida y más a raíz del nacimiento de sus hijos. Thiago, Mateo y Ciro alegran su día a día, y el futbolista argentino no duda a la hora de mostrar su amor por ellos. No obstante, el delantero no duda en confesar algunos secretos sobre los pequeños.

El hijo mediano del rosarino, Mateo Messi, suele atraer todos los focos. Se está convirtiendo en un verdadero fenómeno en las redes sociales debido a sus peculiares comportamientos. El jugador del Barcelona no ha dudado en reconocer que se les está "yendo de las manos" y que le están intentando "cortar un poco".

"La gente se ríe cuando cuento pero cuando lo trata cinco minutos, se da cuenta de que es así. Es un 'malparido'", agregó. Además, también habló de su hijo mayor, Thiago, quién no capta tanto protagonismo: "Thiago tiene un grupo de amigos por la amistad real. Ahora se empiezan a enterar quién es el papá y lo que hace. Los niños son amigos de verdad y Thiago es muy inteligente y sabe diferenciar las cosas".

Lionel Messi y sus hijos Instagram: (@leomessi)

Al ser preguntado sobre si ha aprendido catalán en estos años, confirmó que nunca lo hizo. "Siempre hablé castellano y con la gente que habla catalán. Tampoco lo hablo fluido. Mis hijos hablan catalán perfecto", explicó.

Por último, Messi mostró su lado más humilde y aseguró que no le gusta que le denominen 'Dios': "No me preocupa, pero no me gusta. Con lo lindo que es que te digan y siendo respetuoso con todo eso, porque sé que lo dicen sin maldad, pero me parece exagerado que se diga así. Sobre todo por mis hijos, que escuchan y repiten todo. Me dicen Leo Messi y si oyen lo otro...".

