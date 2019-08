Edu Aguirre, triste por el 'no fichaje' de Neymar: "El Madrid necesita un golpe de efecto"

Edu Aguirre, en El Chiringuito

Edu Aguirre lo tiene claro: El Real Madrid necesita un "golpe de efecto". Así lo ha afirmado en El Chiringuito. El contertulio del programa se alegra porque Neymar llegue al Barcelona, pero se muy siente decepcionado con que no llegue al Real Madrid. "A mí me da pena, yo quería a Neymar en el Madrid. Creo que hay más madridistas de la gente, por lo menos mi amigo Tomás Roncero se cree, que quieren a Neymar en el Madrid", afirma.

Analizó la actual situación del equipo blanco y argumentó el porqué insiste tanto en que el brasileño debería haber llegado al Santiago Bernabéu: "Hubo buenas sensaciones en Vigo: Bale recuperado, Vinicius, Benzema... Pero está claro que el Madrid necesita algo. Necesita a Neymar. La intuición que tengo yo, no solo del Bernabéu sino del madridismo en general, si está el Barcelona a punto de ficharlo y el Madrid empata ante el Valladolid en el último segundo... Es bastante evidente que el Madrid necesita a Neymar".

También quiso poner voz a todos los madridistas que sienten lo mismo que él y que le han hecho llegar su opinión, y que como él, se sienten tristes. "El madridismo siente que necesita algo, y ese algo, es Neymar. Se siente decepcionado, triste, hundido", sentenció.

◘◘ "El MADRID necesita un GOLPE de EFECTO... No quiero ABURRIRME desde MARZO como el año pasado...". @EduAguirre7 HABLA CLARO en #ChiringuitoNeymar pic.twitter.com/pGgVY7ccZc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 27 de agosto de 2019

En cuanto a las nuevas incorporaciones al equipo blanco, no apuesta por la llegada ni de Mbappé ni de Pogba, por lo menos por el momento.. Alega principalmente motivos económicos: "Hay que olvidarse de Mbappé y de Pogba. El Madrid no va a pagar 190 millones por Pogba". Según Aguirre, el conjunto blanco podría dar dos golpes en la mesa "Quitarle a Neymar a Messi, quitarle a Neymar al Barcelona, que son cosas diferentes, y dar un golpe de efecto y traer algo deportivamente y mediáticamente bueno para el Real Madrid", opinó el colaborador de El Chiringuito.

