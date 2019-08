Freixa: "Con el fichaje de Neymar se pone en peligro el proyecto del Barça"

Toni Freixa, quien fuera directivo del Barcelona y candidato a la presidencia del club, no apoya los rumores que sitúan a Neymar de vuelta al club blaugrana. Según ha podido comentar en su Twitter, no comprende el movimiento del Barça ni las razones que les llevan a negociar. "De lo que estamos más cerca es de poner en peligro el proyecto deportivo y la sostenibilidad económica. No comprendo qué intereses hay en juego, pero los del Barça seguro que no", ha publicado.

Para analizar más el asunto, habló sobre el tema posteriormente en una entrevista en el programa El Partidazo de la Cadena COPE que no entiende las decisiones: "Estoy estupefacto con todo esto, no entiendo nada. Espero que sea mentira. La trampa de esta operación es hacernos creer que Messi es el que pide a Neymar para distraer la atención".

Del que estem més a prop és de posar en perill el projecte esportiu i la sostenibilitat econòmica. No comprenc quins interessos hi ha en joc, però els del Barça segur que no https://t.co/hRrIipP90Q — Toni Freixa (@tonifreixa) August 27, 2019

Palabras contundentes del exdirectivo del Barça, quien piensa que con este traspaso lo único que puede hacer el club es poner en peligro la economía del mismo. A varios días del cierre del mercado, el conjunto blaugrana sigue con la esperanza de traer de vuelta al astro brasileño, quien sigue molesto con la directiva del Paris Saint-Germain.

