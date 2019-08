Piqué, sobre Neymar: "No me la jugaría a que viene al Barcelona"

El central español del FC Barcelona ha concedido una entrevista a TVE donde habló sobre la actualidad de su equipo haciendo especial mención a la posible llegada de Neymar al conjunto azulgrana.

"Claro que nos gustaría que estuviera y que volviera, pero es algo que no podemos controlar. Lo dejamos en manos de los que deciden y a partir de ahí veremos en los próximos días los acontecimientos", comentó el defensa culé.

Neymar tiene claro que quiere dejar el PSG y volver al Barcelona, por lo que su exquipo está intentando todo lo posible por traer de vuelta al jugador brasileño, aunque la negociación con el equipo francés está resultando bastante complicada.

A la hora de 'apostar' por ver a Neymar de azulgrana, Piqué no se moja al respecto y de como acabará el culebrón: "No me lo jugaría todo por ninguna de las dos opciones. Puede pasar de todo".

El central nacido en Barcelona también habló sobre el comportamiento y la actitud de Neymar estos últimos días: "Él seguro que ha pensado durante estos días en hacer todo lo correcto en cada momento".

Sin acuerdo

Varios directivos del Barcelona viajaron esta mañana a París para reunirerse con dirigentes del PSG para tratar el fichaje de Neymar. Tras varias horas de conversación. Òscar Grau, Eric Abidal, Javier Bordas y André Cury regresaron a la Ciudad Condal sin acuerdo, pero satisfechos.

"No hay acuerdo aún. Estamos negociando. Estamos más cerca", comentó Bordas a su llegada a Barcelona.

