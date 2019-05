Roncero, sobre Sergio Ramos: "Debe quererse más y salir por la puerta grande"

El Real Madrid encara uno de los veranos más movidos de los últimos años. Después de una temporada de fracasos, varios jugadores entrarán y saldrán del vestuario. Sin embargo, lo que no se esperaba en la directiva es que Sergio Ramos pidiera la carta de libertad para irse a China. Tomás Roncero invitó, en El Chiringuito, al andaluz a no abandonar así el equipo de Chamartín.

El periodista señaló a Hazard, que ya está atado por el Madrid, como ejemplo de cómo salir de un conjunto en el que has conseguido casi todos los éxitos. El miércoles, el Chelsea goleó en la final de la Europa League a sus rivales de Londres, el Arsenal, por 4 - 1.

Irse por la puerta grande

"Sergio se tiene que respetar y quererse más a sí mismo. Sergio no se puede ir así del Real Madrid. Yéndose ahora se hace un daño brutal, ha sido un año muy malo. ¿Hazard cómo se va del Chelsea? 'Cortando las dos orejas y el rabo' en la final de la Europa League. Ramos tiene que entender que los divorcios no son buenos para ninguna de las partes. Cuando se vaya, tiene que hacerlo como Hazard lo ha hecho con el Chelsea, por la puerta grande. Habiendo ganado una Champions, habiendo ganado una Liga, habiendo batido todos los récords. Sergio Ramos nos ha dado la grandeza de estos años de historia que es irrepetible, y por eso sí entiendo su frutración, pero no se puede, 'tú no te vas ahora'".

