Juanma Rodríguez: "Florentino Pérez es el 'Papa' del fútbol mundial"

Durante la última semana, la historia más importante sobre el Real Madrid ha sido la petición de Sergio Ramos de salir gratis del club con destino China. Desde que Jugones lo adelantara y Florentino lo confirmara, todo el mundo ha expresado su opinión, incluido Juanma Rodríguez, tertuliano de El Chiringuito.

El periodista apoyó la posición de Florentino Pérez, quien ha visto cómo los dos jugadores más importante de la historia reciente blanca le han pedido abandonar el club en veranos consecutivos. Cristiano Ronaldo se acabó yendo a la Juventus, mientras que el futuro del camero sigue en el aire.

La importancia de Florentino Pérez

"Volvemos a cometer desde mi modesto punto de vista el mismo error que se cometió en el caso de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué decimos que es amor cuando estamos hablando de sexo? No entiendo por qué tenemos que venir aquí durante 48 horas a disfrazar otra vez esto del cariño, del desgaste. Florentino Pérez no es una 'nurse'. Deberían ser los jugadores del Real Madrid los que cogieran sus coches, se presentaran en el Estadio Santiago Bernabéu y le besaran el anillo presidencial a Florentino Pérez y después a entrenar. Aquí lo más importante no es el jugador".

La posición de la afición del Madrid sobre el 'tema Ramos'

"Cuando ocurrió lo de Cristiano Ronaldo el año pasado, si preguntabas sobre ello a la gente del Bernabéu, de cien, noventa te decía que había que llegar a un acuerdo; con Sergio Ramos seguramente ocurra lo contrario y que te digan: 'Ya está bien'".

La figura del presidente del Real Madrid

"La gente no sabe quién es Florentino Pérez. Es el presidente de ACS, una de las grandes empresas constructoras de este país. Florentino Pérez es el 'Papa' del fútbol mundial".

