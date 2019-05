Pedrerol revela la casa de Madrid donde vivirá Hazard... y es la de un conocido cantante

Este miércoles, el Chelsea jugará la final de la Europa League contra el Arsenal. Este será casi con toda seguridad el último partido de Eden Hazard en el club blue. Su futuro parece estar ligado al Real Madrid y Josep Pedrerol ha revelado en El Chiringuito dónde podría vivir la estrella belga.

Al igual que varios jugadores y exjugadores blancos, La Finca sería la opción principal. Sin embargo, en esta zona tan exclusiva es complicado encontrar pisos en venta. En esta ocasión, sí podrían haber encontrado un chalet del gusto tanto del exjugador del Lille como de su familia.

Una casa en la zona de Los Lagos

"Hazard está buscando una casa en Madrid, concretamente en La Finca, al lado de una zona de La Finca que se llama Los Lagos. Me dicen que ya la habría encontrado y sería la casa que vende Alejandro Sanz. La vende Alejandro por once millones de euros. Hazard no alquilaría esa casa, sino que la compraría".

