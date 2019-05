Edu Aguirre, sin piedad con el Barça: "Ha sido uno de los mayores ridículos de la historia"

Edu Aguirre en El Chiringuito. Foto. Twitter. (@elchiringuitotv)

El Barcelona no pudo lograr la Copa del Rey en otro encuentro donde sus jugadores no dieron el nivel que se exige para una final de un trofeo así de importante. El Valencia superó en gran parte del encuentro al equipo catalán, en el que solo apareció Messi, que no pudo remontar el marcador.

◘◘"Lo del BARÇA es uno de los MAYORES DESPLOMES y RIDÍCULOS de la HISTORIA del FÚTBOL". @EduAguirre7 NO SE MUERDE LA LENGUA en #ChiringuitoCopa pic.twitter.com/uhulIDeK9t — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 de mayo de 2019

Uno de los tertulianos más eufóricos en llegar a El Chiringuito fue Edu Aguirre. No dudó en acusar la poca humildad que demostró el equipo catalán en la fase final de la temporada y ha calificado los últimos 15 días del Barcelona como uno "de los mayores desplomes de la historia del fútbol".

Un horrible final de temporada

"El Barcelonismo se ha reído mucho del Real Madrid este año, y creo que le ha faltado humildad. Llevan toda la temporada vendiéndonos el triplete, y como no ha llegado hemos visto uno de los mayores desplomes de la historia del fútbol, quizás uno de los mayores ridículos".

Falta de ADN ganador

"Al final el talento funciona, pero cuando te juegas los títulos, con estadios y rivales difíciles que muerden, la mentalidad y el ADN ganador es lo que decanta la balanza".

Más exigencia para Messi

"Messi es el que tiene que dar la cara como líder. Tiene mucho talento, pero cuando se enfrenta a rivales difíciles ha caído. Estabais esperando a Messi y no ha llegado, el '10' era el que tenía que levantar al equipo, como hacía Cristiano".

[Más información: Pedrerol explota: "El Barça es un club perdedor; que dimita Bartomeu y media plantilla fuera"]