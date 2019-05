Otra decepción para RAC1: locura total en la Copa del Rey con el gol de Messi... para nada

El Valencia se proclamó este sábado campeón de la Copa del Rey. El conjunto che se impuso en el Benito Villamarín 1-2 al Barcelona, que vio escapar otra competición tan solo unas semanas después de ser remontado por el Liverpool en las semifinales de la Champions League. Lo que parecía que podía ser una temporada histórica para el conjunto culé (con el sueño del triplete) ha acabado en desastre con una Liga que sabe a muy poco y con un nubarrón sobre el futuro azulgrana.

Así narraron en RAC 1 la final de la Copa del Rey

La final de la Copa fue un drama para todos los culés. Desde el primer minuto se vieron arrasados por el Valencia ante una tragedia que se veía venir y que solo el gol de Messi hizo pensar que nunca llegaría. No fue así y en RAC1 vivieron otra noche aciaga más. Los goles del Valencia caían como jarros de agua fría, mientras con el de Leo gritaron a más no poder... para morir en la orilla.

No podía comenzar peor el partido para el Barcelona que en la primera mitad se ponía 0-2 por debajo en el marcador. En RAC1 no daban crédito, cargando contra Semedo y Jordi Alba por sus errores en el primer y segundo tanto, respectivamente. Con el tanto de Messi se veían dentro de la final, pero no sirvió para nada y Dani Parejo acabó festejando el título.

