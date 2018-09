Edu Aguirre: "Es vergonzoso, no se mira a otros jugadores como a Cristiano"

La Juventus visitaba Mestalla para disputar el primer partido de la fase de grupos de la Champions League. En la expedición bianconera el gran atractivo del partido era que Cristiano Ronaldo regresaba a jugar en un campo español tras abandonar el Real Madrid. El delantero portugués acabó expulsado en el minuto 30 por una acción con Murillo, donde el colegiado alemán mostró la tarjeta roja.

Edu Aguirre llegaba a El Chiringuito para calificar esa acción de "vergonzosa". El tertuliano admitía que "es una vergüenza que expulsen a Cristiano por eso. No se le mira como a otros jugadores", además se atreve a confirmar que "como es Cristiano se le saca roja. Siempre se quiere ser protagonista a costa de Cristiano". Además ha manifestado que "no estoy seguro de que la expulsión no tenga nada que ver con que Cristiano no fuera a la Gala de la UEFA".

El ayudante del árbitro alemán entendió que Cristiano había agredido a Murillo pero las imágenes son muy dudosas ya que no se aprecia muy bien el momento de la supuesta agresión. Los dos jugadores chocan pero en ningún momento se puede observar bien del todo que el luso golpee intencionadamente al futbolista che, solo se observa como agarra del pelo al zaguero colombiano.

Cristiano Ronaldo, durante un calentamiento SERGIO PEREZ Thomson Reuters

Cristiano Ronaldo, bien recibido en Mestalla

En sus visitas con el Real Madrid siempre ha sido objeto de los pitos de la grada blanquinegre, pero esta situación parece cambiar tras abandonar el equipo merengue. Tal es así, que en el calentamiento con el conjunto italiano varios aficionados han mostrado pancartas a su favor, donde pedían su camiseta, algo impensable en sus visitas con su antiguo equipo. Tras la expulsión, ha vuelto ha ser pitado por una afición que ha tenido siempre entre ceja y ceja al delantero portugués.