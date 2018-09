Cristiano, expulsado por agresión ante el Valencia: se fue llorando del campo

Cristiano Ronaldo no ha podido empezar peor la Champions League 2018/2019. El portugués se estrenaba con la Juventus en la máxima competición continental y se tuvo que marchar antes de tiempo del terreno de juego al ser expulsado por roja directa debido a una supuesta agresión. Una acción que dará que hablar durante los próximos días.

La jugada sucedió en el minuto 30 de partido. Cristiano quiso al entrar al área para esperar un posible centro desde la banda izquierda cuando forcejeó con Murillo. En ese momento, el central del Valencia cayó al suelo y se encaró con el portugués. Felix Brych, colegiado del encuentro, le mostró la tarjeta roja al ex del Real Madrid a instancias de su árbitro de área.

El ayudante del árbitro alemán entendió que Cristiano había agredido a Murillo pero las imágenes son muy dudosas ya que no se aprecia muy bien el momento de la supuesta agresión. Los dos jugadores chocan pero en ningún momento se puede observar bien del todo que el luso golpee intencionadamente al futbolista ché.

El delantero de 33 años se mostró indignado ante esta decisión del equipo arbitral. "No le he hecho nada, no le he hecho nada", repetía constantemente el portugués, quien fruto de la impotencia se marchó del terreno de juego de Mestalla llorando. De hecho, Pavel Nedved le tuvo que consolar cuando entró a los vestuarios del feudo valencianista. Mientras él se iba triste, los aficionados del equipo valenciano celebraron la expulsión del portugués, pese a ser querido antes del inicio del encuentro.

Una acción que ha cambiado por completo el partido. El Valencia ha dado un paso más para buscar la primera victoria de la temporada pero lo que se ha encontrado es con un tanto en contra. Parejo cometió penalti sobre Joao Cancelo y Pjanic lo transformó con mucha calidad, ajustando mucho el disparo.