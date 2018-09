Ronaldo se pone en marcha: lidera las decisiones de su proyecto en Valladolid

El 3 de septiembre de este año 2018 se confirmaba la noticia más esperada e impactante que los seguidores del Real Valladolid han recibido en muchos años. El legendario exfutbolista Ronaldo Nazario adquiría el 51% de las acciones del club pucelano, convirtiéndose así en su máximo accionista.

El hecho se anunciaba en una rueda de prensa convocada en el ayuntamiento de la ciudad, donde el presidente del Real Valladolid, el exjugador de baloncesto Carlos Suárez, se refería al brasileño como "un ídolo que contagia ilusión y cariño".

Un as de los negocios

"Le ha gustado esta ciudad y al final ha hecho una apuesta", explicaba el directivo, cuyo papel en el club pasaba a ser una incógnita a partir desde ese mismo instante. Sin embargo, Ronaldo creyó en la continuidad, dándole su confianza para, como bien se decía, su nueva apuesta.

"He pasado por muchas etapas para prepararme dentro y fuera del fútbol", explicaba el que fue delantero del Cruzeiro, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, Milan y Corinthians. Desde su retirada, el 14 de febrero de 2011, O Fenômeno se embarcó en la creación de una agencia de imagen que en un principió asesoró a Neymar, otra figura de la selección brasileña, y que ha gestionado varios proyectos importantes.

Ronaldo Nazario posando con la camiseta del Valladolid. Foto: Twitter. (@realvalladolid)

En 2014 adquirió el 20% de la propiedad del Fort Lauderdale Strikers, un modesto club de North American Soccer League -la segunda división del fútbol estadounidense-. A los dos años vendió dichos títulos. En 2017 se embarcó en los crecientes eSports comprando el 50% del CNB eSports Club, el mayor equipo de deportes electrónicos de su Brasil natal.

Por otro lado, es el único deportista, junto al exjugador y leyenda del baloncesto Michael Jordan, que tiene un contrato vitalicio con la multinacional estadounidense Nike. Dicho acuerdo le proporciona 2 millones de euros al año, que no hacen sino aumentar su fortuna, valorada en 250 millones de euros.

En resumen, Ronaldo no es un novato en el mundo de los negocios. Todo lo contrario. Su imagen y contactos le convierten en un as del mundo de los patrocinios. No en vano, una semana antes de producirse la compra del Valladolid, la entidad bancaria Santander -patrocinador de La Liga- le nombró su embajador en la Champions League -otra competición patrocinada por dicha empresa-.

En la capital de Castilla y León, Ronaldo se encuentra con un club saneado económicamente, habiendo reducido su deuda con Hacienda y la Seguridad Social en 45 millones de euros desde que entrara en concurso en el año 2012.

Ronaldo, en el palco del esatadio José Zorrilla durante el Valladolid - Deportivo Alavés NACHO GALLEGO Agencia EFE

Ronaldo se pone a trabajar

Sus balances son positivos, obteniendo superávit en las últimas campañas, en parte gracias a acreedores secundarios. Estos beneficios han generado una revolución deportiva y social. El club logró volver a Primera División la pasada temporada, y ya está pactada -e incluso ejecutada en su gran parte- la remodelación de su estadio, el José Zorrilla. Además la ciudad está volcada y se preparan varias líneas de autobuses que comuniquen el campo con el resto de la ciudad y sus alrededores.

Sergio González y Ronaldo en la renovación del primero como entrenador del Valladolid. Foto: Twitter (@realvalladolid)

Una vez superada la fase de actos de presentación, Ronaldo se ha puesto manos a la obra. El nuevo presidente del Consejo de Administración del Real Valladolid no busca tener un puesto meramente figurativo sino que se ha puesto desde el primer momento en la primera fila de las decisiones.

Ronaldo ya ha comenzado a marcar su línea con algunas decisiones importantes. Este mismo miércoles 19 de septiembre, el club anunciaba la renovación de su entrenador, Sergio González, hasta el año 2020. El catalán, que llegó al Valladolid el 10 de abril de 2018 y logró auparlo del undécimo puesto de la Segunda División española a puestos de playoff -y su posterior ascenso-, tenía un acuerdo en vigor hasta 2019, pero Ronaldo ha querido extender su compromiso en vista de los buenos resultados.

La mejor prueba de que Ronaldo apuesta por el proyecto del Real Valladolid es que se deja ver por la ciudad, está directamente involucrado en todas las decisiones del club, asiste al estadio para ver los partidos y su sonrisa delata el buen feeling que el brasileño tiene en el conjunto pucelano. El reto es ilusionante y él se muestra optimista. Y la afición, como es lógico, está encantada.

Pese a la derrota ante el Alavés, Ronaldo bajó a los vestuarios para animar a sus futbolistas y tiró de positivismo en Twitter. Muchos le piden fichajes, pero O Fenômeno es cauteloso. Sabe que si las cosas marchan por su rumbo, se avecinan grandes noticias para el club blanquivioleta.