La expulsión de Ronaldo no evitó la derrota del Valencia ante la Juventus

El Valencia y la Juventus se veían las caras en el primer partido para ambos equipos en esta edición de la Champions League. Los de Marcelino volvían a disputar la Copa de Europa tras la gran temporada cosechada. La Juventus, por su parte, equipo ya habitual en la Copa de Europa venía al asalto de Mestalla con Cristiano Ronaldo como líder del equipo italiano. Y consiguieron lo primero, pero sin el portugués debido a su expulsión.

El partido empezó con unos primeros minutos donde vimos a un Valencia que quería tener la pelota más que el conjunto italiano. Guedes, uno de los fichajes estrellas de los de Marcelino está temporada, avisó nada mas comenzar el choque, pero su disparo se fue arriba tras ser desviado por un jugador de la Juventus. Parecía que el cuadro español quería dominar, pero el equipo de Allegri fue saliendo de su campo y creo tres ocasiones claras muy seguidas.

Primero fue Mandzukic, cuyo disparo se fue alto tras un pase de cabeza de Ronaldo. Luego, desde la misma posición, Khedira, que se tuvo que marchar lesionado, disparó fuera. Y la última fue para Bernardeschi, que hizo que Neto apareciese con un paradón. Avisaba la Juventus creando mucho peligro.

Cristiano Ronaldo y su expulsión

Tras al asedio del equipo italiano llegó la jugada del partido. Cristiano Ronaldo se marchaba llorando tras su expulsión en una jugada con Murillo que generó muchas dudas. El linier del partido se lo dijo al árbitro de la contienda y no dudó en sacarle la roja directa. Cuando el partido estaba a punto de llegar al descanso, Parejo cometió un claro penalti sobre Bernardeschi tras llegar muy tarde. Pjanic no perdonó desde los once metros.

Otro penalti y segunda parte sin riesgos para la Juventus

Nada más empezar la segunda parte, la Juventus anotaba el segundo gol del partido. Y de nuevo de penalti. Esta vez lo cometió Murillo que agarró a Bonucci dentro del área cuando buscaba el jugador italiano rematar un córner. Pjanic no falló desde los once metros. 0-2 en el marcador y con la Juventus con un jugador menos.

Los de Allegri dieron un paso atrás y el Valencia empezó a dominar el partido teniendo el control de la pelota en todo momento pero sin crear ocasiones claras. Muy bien plantado el equipo italiano que quería aprovechar a la contra los posibles espacios dejados por el conjunto de Marcelino.

Guedes, que jugó su primer partido como titular de la temporada, se marchó en el minuto 70 con mas pena que gloria. Al jugador portugués aún le falta coger el ritmo de la competición para demostrar lo buen jugador que es.

El Valencia llegaba al área italiana, pero la Juventus apenas sufría peligro. Fue la tónica casi del partido, donde vimos a los de Marcelino que en ningún momento encontraron su juego ante un conjunto italiano que estuvo bien plantado durante todo el choque. Cuando el choque estuvo a punto de acabarse, el árbitro del partido señaló penalti a favor del Valencia por un codazo de Rugani sobre Gabriel. Parejo tuvo la oportunidad de maquillar el resultado, pero falló la pena máxima.

El partido llegó a su fin con la justa victoria de la Juventus, donde tuvo unos primeros minutos iniciales que pudo ampliar el marcador. Cristiano Ronaldo fue expulsado y a pesar de ello el Valencia no pudo con el equipo italiano. La Juventus se estrena con tres puntos y el Valencia prologa su mal comienzo de temporada en Liga también en la Champions.

Valencia 0 - 2 Juventus

Valencia: Neto; Vezo (Cheryshev, 57'), Gabriel, Murillo, Gayá; Soler, Parejo, Wass, Guedes (Mina, 70'); Rodrigo y Batshuayi (Gameiro, 70').

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (Emre Can, 23'), Pjanic (Douglas Costa, 66') (Rugani, 89'), Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

Goles: 0-1, 45' Pjanic (p), 0-2, 51' Pjanic (p).

Árbitro: Felix Brych (Alemania). Expulsó con roja directa a Cristiano Ronaldo (29'). Amonestó con amarilla a Parejo (43'), Murillo (50'), Vezo (54'), Alex Sandro (59'), Szczesny (81'), Rugani (96').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la Champions League disputado en el Estadio de Mestalla (Valencia, España).