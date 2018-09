La imagen por la que fue expulsado Cristiano Ronaldo

El primer partido de Cristiano Ronaldo en la Champions League con la Juventus ha dejado mucha polémica. El portugués fue expulsado en el minuto 30 de partido por una supuesta agresión a Murillo. El colegiado del encuentro le mostró la roja directa ante la incredulidad del futbolista luso quien repetía una y otra vez que no le había hecho nada.

Al principio viendo las repeticiones de la jugada no se apreciaba con claridad el momento en el que Cristiano habría agredido al central colombiano, pero han salido unas nuevas imágenes en las que supuestamente se basó Felix Brych para echar al delantero de la Vecchia Signora.

Según estas nuevas imágenes, Cristiano Ronaldo habría agarrado por la cabeza a su rival en el momento de recriminarle que no fingiese. Los dos futbolistas chocaron y el '7' se acercó a Murillo para decirle que no se levantase, que no le había hecho nada. En ese momento, supuestamente agarró del pelo al defensa ché.

Expulsión Cristiano

En otra toma, se ve cómo Cristiano parece agarrar del pelo a Murillo. Una acción que el juez de área vio y avisó al colegiado alemán de lo que había ocurrido. Esta es la primera expulsión del crack de Madeira en la máxima competición continental. Una jugada que dará que hablar durante los próximos días.

Cristiano agarra del pelo a un jugador del Valencia

Por otra parte, su equipo parece que no ha notado la ausencia del jugador portugués. El cuadro italiano se ha repuesto rápido de la expulsión y se puso por delante en el marcador con un gol de penalti de Pjanic justo antes del descanso. Ya en el segundo acto, el bosnio volvió a marcar gracias a otra pena máxima.

Su hermana estalla

La expulsión de Cristiano Ronaldo ya ha tenido sus primeras repercusiones. La primera reacción ha sido la de Katia Aveiro. La hermana del jugador de la Juventus estalló en las redes sociales a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Mostró su malestar con la decisión del árbitro alemán calificando la acción de "injusta" y de "vergüenza de fútbol".