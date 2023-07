Mbappé, entre Japón y EEUU: las giras de PSG y Real Madrid esperan la decisión del futbolista

Si el 23-J es el día en el que España elige a sus gobernantes para los próximos cuatro años, el 22 de julio es la fecha marcada en rojo para los futboleros. Ese sábado, el Paris Saint-Germain se marcha a Japón para la gira de pretemporada y desde el Parque de los Príncipes quieren que todo esté resuelto para entonces.

El Real Madrid viajará unos días antes a Estados Unidos. El trabajo en la casa blanca ya ha comenzado, aunque no con todos los futbolistas disponibles. Los internacionales que acudieron a las llamadas de sus selecciones tienen más días de vacaciones y será el próximo lunes 17 cuando todos deban estar ya a las órdenes de Carlo Ancelotti.

Entre París y Madrid anda el juego. Al menos en lo que se refiere al futuro de Kylian Mbappé. El delantero ha mantenido que quiere cumplir su contrato con el PSG, que vence el 30 de junio de 2024, pero no renovar. Una opción que no contempla el club galo. Esto ha llevado a una nueva página del culebrón, del que ha hablado este martes el de Bondy, en una entrevista exclusiva concedida a NCI Sports.

La expectación era máxima. Pero ni una sola palabra sobre su futuro. Ni tampoco del PSG. Lo más cerca que estuvo de hablar de su todavía equipo es cuando se refirió a su amigo Achraf Hakimi. Mismo guion con el Real Madrid, aunque en lo que respecta al club de Concha Espina, sí que condenó los ataques racistas sufridos por Vinicius Júnior. El culebrón sigue así sin cerrarse y las agendas apremian.

La agenda del PSG

En el Parque de los Príncipes parece que se han cansado de las idas y venidas de Mbappé. El club creía que acabaría activando la cláusula para renovar hasta 2025. Pero, por el contrario, se encontró con la confirmación de que no solo no lo haría, sino de que su plan pasa por salir gratis en el verano de 2024.

Por ahí no pasa un Paris Saint-Germain que, al menos, quiere sacar algo de tajada por su traspaso. Es por esto por lo que Nasser Al-Khelaifi en persona le lanzó un ultimátum, durante la rueda de prensa de presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador. O renueva o le venden.

La nueva era en la Ciudad de la Luz, con Luis Enrique a la cabeza, ya ha comenzado. Pero sin Mbappé. El delantero de Bondy está convocado para el próximo lunes 17 de julio, día en el que regresan al trabajo los internacionales que acudieron a las llamadas de sus selecciones el mes pasado.

Kylian Mbappé, con la selección de Francia AFP7 / Europa Press

El primer partido de pretemporada del PSG está fijado para el viernes 21 ante el Le Havre y un día más tarde, el sábado 22, el conjunto parisino pondrá rumbo a Japón para realizar su ya tradicional gira de verano. En territorio nipón disputarán otros cuatro encuentros: contra el Al Nassr el 25 en Osaka; frente al Cerezo Osaka el 28 en el mismo escenario; y ante el Inter de Milán el 1 de agosto en Tokio.

En el PSG pretenden que todo se resuelva antes de partir a Japón. Es decir, que Mbappé traslade su decisión definitiva a renovar o no. Si su respuesta es positiva, formará parte del plantel hasta el final de la temporada 2024/2025, como mínimo. Si es negativa, será puesto en el mercado de fichajes de forma inmediata.

[A Kylian Mbappé le llueven las críticas: "Es una vergüenza que se comporte así con el PSG"]

Aunque algunas informaciones apuntan a que el culebrón puede alargarse un poco más, ya que se afirma que desde Qatar habrían decidido alargar el ultimátum a Kylian Mbappé hasta el 31 de julio, con un mes por delante para negociar su traspaso y para hacerse con un sustituto de plenas garantías. Una estrella mundial.

La agenda del Real Madrid

Si el Paris Saint-Germain se dirige a Japón en pretemporada, el Real Madrid lo hace a Estados Unidos. Un año más, el gigante norteamericano es el destino elegido en la casa blanca para preparar la siguiente campaña. Aunque los merengues ya han regresado al trabajo en Valdebebas.

Como en el caso de los parisinos, Ancelotti todavía no cuenta con su plantilla al completo. Los jugadores regresarán a lo largo de esta semana, siendo el lunes 17, al igual que el PSG, el último día para que todos se pongan a las órdenes del míster y pasen los pertinentes reconocimientos médicos.

El Real Madrid disputará cuatro partidos en el Soccer Champions Tour 2023. El primero de ellos, ante el AC Milan en Los Ángeles (siempre hablando de hora peninsular española). El siguiente encuentro será frente al Manchester United el jueves 27 en Houston. La tercera parada llega con El Clásico ante el FC Barcelona en Dallas el 29. Y, por último, duelo contra la Juventus de Turín el jueves 3 de agosto en Orlando.

Jude Bellingham, en su primer entrenamiento como futbolista del Real Madrid Real Madrid

El catorce veces campeón de Europa ha hecho los deberes en lo que a las incorporaciones se refiere. De vuelta jugadores como Brahim Díaz o Fran García. Confirmados los fichajes de Jude Bellingham y Arda Güler. La plantilla está prácticamente cerrada, pero no deja de ser una realidad que si Kylian Mbappé se pone a tiro, el Real Madrid no dudará.

De la decepción por su renovación el pasado mayo de 2022 al perdón del delantero. Esto ha sido clave para que en el Santiago Bernabéu piensen en él como estrella del futuro. Se respira aire de tranquilidad en la casa blanca. La hoja de ruta marcaba que Mbappé no llegaría hasta 2024. Si lo hace antes porque no renueva y el PSG le pone en venta, perfecto. Si no, a esperar como estaba programado. En el Real Madrid consideran que tienen bien cubiertas las espaldas. Ahora le toca decidir a Kylian.

